A lo largo de toda su historia Chivas se destacó por formar jugadores que no se terminan consolidando y dan de qué hablar en otros clubes. En las últimas horas un exjugador del Guadalajara dio de qué hablar. Se trata de Antonio Torres es uno de los tantos porteros que se desarrolló en Verde Valle y que en las últimas horas por armas de fuego y alcohol.

La Liga de Expansión MX es un de los campeonatos que recibió con los brazos abiertos a varios jugadores con pasado en el Rebaño Sagrado. La actualidad tiene como goleador del campeonato a Luis Puente, mientras que en Leones Negros se destaca de la mejor manera Jesús Brígido.

Por otro lado, Atlético Morelia es uno de los equipos que pelea, junto a Tapatío, Atlante y Cancún, por el primer lugar de la tabla general de posiciones. Sin embargo, en las últimas horas es noticia por uno exjugador de Chivas.

Antonio Torres genera polémica en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Excélsior, Antonio Torres, exjugador del Guadalajara, publicó polémica fotografía en redes sociales. Según su reporte, el guardameta dio de qué hablar al publicar una fotografía con alcohol y armas.

Ex-Chivas separado de Atlético Morelia

En el mismo informe, se reportó que Uziel García, futbolista que fue prestado de Chivas a Atlético Morelia, fue separado del primer equipo por recibir una dura acusación en su contra. Según lo reportado por Excélsior, el defensor habría sido acusado por apuestas.