Históricamente, Chivas no solamente ha sido semillero de jugadores, sino también de entrenadores, por lo que muchos continúan tratando de mantenerse en activos fuera de la institución tapatía, tal y como le sucedió a este miembro de una dinastía rojiblanca.

Omar Arellano Nuño fue un canterano rojiblanco que consiguió el título en la Temporada 1986-87, en donde fue parte del Guadalajara durante 10 años hasta que salió a probar fortuna a otros clubes como Tigres o Pachuca, retirándose en el 2002 con los hidalguenses.

Sin embargo, decidió continuar ligado a las canchas de futbol, pero desde el banquillo, convirtiéndose en entrenador en varios clubes como el Rebaño, Necaxa, Veracruz, Correcaminos entre muchos otros, además de colaborar como auxiliar técnico en otras instituciones, en donde destaca el Atlético de Madrid durante el paso de Javier Aguirre en la escuadra colchonera.

Javier Aguirre junto a Nacho Ambriz y Omar Arellano cuando dirigió al Atlético de Madrid

(CORTESÍA: DIARIO CANCHA/REFORMA)

Ahora, Omar Arellano Nuño regresa a la escena futbolística tras ser anunciado como nuevo entrenador del Club Deportivo Marquense de Guatemala, en donde tratará de hacer historia con el conjunto centroamericano.

¿Por qué fue traicionado Omar Arellano por Jorge Vergara?

Durante el Clausura 2009, el Guadalajara entró en una racha de resultados negativos bajo la tutela de Efraín Flores, por lo que el propietario rojiblanco perdió la paciencia y decidió dar un cambio en el timón, dándole el voto de confianza a Omar Arellano.

Pese a su falta de experiencia, Jorge Vergara le dio el voto de confianza en lo que buscaban a otro entrenador, aunque dejó en claro que si el timonel mexicano hacía un buen papel, podría ser ratificado.

“Omar Arellano lo sabe muy claro, nosotros seguimos analizando y llegado el momento, poder tener la oportunidad de ratificarse o simplemente la llegada de una gente nueva. Si Omar Arellano da el brinco sustantivo que cubra su falta de experiencia y logra lo que todos queremos que es ser campeones de Libertadores y de Liga, pues es obvio que puede continuar”, declaró Vergara Madrigal en aquel momento.

Pese a que el chiverío ganó al San Luis y empató a dos goles con Atlante, se sorprendió a todos con la designación de Francisco Ramírez como nuevo director técnico del Rebaño en plena semana de Clásico Nacional contra América. Ante tal situación, Omar Arellano rechazó el continuar en la institución y se marchó del club.

Omar Arellano regresó en 2012 a Chivas para ser auxiliar de John Van’t Schip (IMAGO 7)

¿Cuál es la dinastía de los Arellano en Chivas?

A lo largo de la historia del Guadalajara la familia Arellano ha tenido a tres representantes, de diferentes generaciones en las filas del Rebaño Sagrado, en donde la primera fue con Raúl ‘Pina’ Arellano, miembro del Campeonísimo, posteriormente, en 1985 irrumpió Omar Arellano Nuño y en 2007 llegó a las filas rojiblancas su hijo, Omar Arellano, quien retomó el apodo de Pina, de su abuelo.