Teun Wilke fue uno de los jugadores que no entraron en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026, por lo que terminó aceptando salir de Chivas en busca de minutos y continuidad. Su destino fue el Fortaleza FC de la Primera División de Colombia, club al que llegó con grandes expectativas debido a su proyección como delantero joven. De hecho, la institución colombiana incluso le dio una emotiva bienvenida, presentándolo como un fichaje prometedor para reforzar su ataque.

Sin embargo, su rendimiento en el futbol colombiano ha quedado muy lejos de lo esperado. De acuerdo con el análisis de su desempeño en la plataforma de datos Sofascore, estos meses han representado el momento más bajo de su carrera en cuanto a evaluaciones de rendimiento, con calificaciones considerablemente inferiores a las que había obtenido durante su paso por Chivas y por el Tapatío.

Fortaleza solo ha ganado un partido con Teun Wilke en el campo.

Ante esta situación, el Fortaleza tomó una decisión bastante drástica con el exdelantero rojiblanco: dejó de convocarlo para los partidos. La última vez que Wilke tuvo actividad fue el 21 de febrero, cuando su equipo enfrentó al Once Caldas. Desde entonces, se perdió los encuentros contra Deportivo Cali y Jaguares, compromisos en los que el equipo colombiano registró un empate y posteriormente una victoria.

El panorama incluso se vuelve más complicado si se observa el rendimiento colectivo del equipo sin su presencia. Además de esos dos encuentros, Wilke tampoco estuvo disponible en el partido contra Boyacá Chicó debido a una suspensión por tarjeta roja. Ese partido también terminó en victoria para Fortaleza, por lo que los resultados positivos del equipo sin él en la convocatoria no juegan a su favor en la pelea por recuperar minutos.

Su préstamo podría concluir de forma anticipada si sigue sin tener minutos

El acuerdo entre Chivas y Fortaleza contempla un préstamo por todo el año 2026, por lo que en principio Wilke debería permanecer en el futbol colombiano durante toda la temporada. No obstante, si la falta de minutos se mantiene, ambos clubes podrían evaluar la posibilidad de terminar el préstamo de manera anticipada para buscarle otro destino al delantero. De momento, solo queda esperar que su situación deportiva mejore y que pueda recuperar protagonismo dentro de la cancha.