Lamentablemente una de las grandes características de Chivas es que siempre formó jugadores, pero no terminó de consolidarlos. Tal es el caso de Érick el Cubo Torres quien nunca terminó de marcar la diferencia en el Guadalajara. Sin embargo, en Costa Rica, el exjugador rojiblanco volvió a dar de qué hablar por un golazo que anotó para la victoria de Liberia.

La historia del Cubo es muy llamativa debido a que en el Clausura 2015 fue prestado a Chivas USA, pero siempre que volvió Matías Almeyda no lo tenía en cuenta, por lo que tuvo que ir buscando actividad en otras instituciones. La liga costarricense llegó en el mejor momento debido a que pasó a jugar como indiscutible y titular en primera división luego de haber pagado de su bolsillo su salida de Las Vegas Light FC.

Tras haber jugado Guanacasteca, Saprissa, Herediano y cumplir con casi un año de suspensión por el doping positivo, Érick Torres vuelve a dar de qué hablar en Liberia. El exjugador de Chivas le anotó a Alajuelense, último campeón de Costa Rica, en el inicio del torneo.

Érick Torres no para de anotar goles en Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

Ayer ante Guadalupe volvió a ser clave debido a que en el minuto 72 recibió con campo abierto, dejó por el piso a un defensa tras un recorte y de puntín con la zurda anotó un golazo para el 1-0 final. Sin dudas un gol a lo Diego Maradona. Cabe destacar que de lo que va del campeonato lleva anotados tres goles.

Golazo de Érick Torres para Liberia