El futbol es un deporte caprichoso, en el que el jugador que tenga más cualidades no siempre tiene garantizado el éxito en esta carrera, tal y como le sucedió a este exjugador de Chivas que ha sufrido en demasía para mantenerse en activo después de fracasar con la rojiblanca.

El Guadalajara es el club más grande e importante de México, por lo que no todos los futbolistas son capaces de lidiar con el peso de esta camiseta, y uno de esos ejemplos es Gael Sandoval.

De cara al Clausura 2018, la directiva rojiblanca hizo un esfuerzo importante para hacerse de los servicios del Novato del Año con Santos Laguna por orden expresa de Matías Almeyda, convirtiéndose en refuerzo del chiverío y quien apuntaba a ser un referente a la ofensiva.

El mediocampista ha tenido una trayectoria complicada; sin embargo, parece que está tomando su segundo aire, ahora en el Comunicaciones de Guatemala, escuadra con la que por fin se estrenó y anotó su primera diana con la escuadra centroamericana.

¿Cómo le fue a Gael Sandoval en Chivas?

Matías Almeyda decidió no cargarle la mano y llevar su proceso con mucha cautela; sin embargo, la salida del Pelado seis meses después le incrementó la presión al juvenil mediocampista que dio destellos de su calidad, pero sin convertirse en el referente que todos esperaban.

Con la rojiblanca participó en un total de 55 partidos, en donde colaboró con cinco goles y seis asistencias, sumando 2 mil 775 minutos entre Liga MX, Copa MX y Concachampions.

Gael Sandoval con experiencia en el extranjero

El exjugador del Guadalajara ha luchado para mantenerse en activo como futbolista profesional, por lo que no ha tenido miedo de probar fortuna en otros países, ya que ha jugado en el Wellington de Australia, Vancouver de Canadá, Alianza FC de Honduras y ahora en el Comunicaciones de Guatemala.