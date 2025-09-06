La grandeza de Chivas obliga a la directiva a tratar de contratar a los mejores talentos mexicanos que se encuentren disponibles en el mercado, por lo que hace siete años se hizo una apuesta por un juvenil que terminó pasando sin pena ni gloria pese a que prometía que sería una joya de toda la Liga MX.

Gael Sandoval arrancó su carrera con un nivel espectacular con Santos Laguna, convirtiéndose rápidamente en la sensación del futbol mexicano, ganando el reconocimiento de Novato del Año al término de la temporada 2016-2017, llamando la atención de varios clubes.

Esa calidad le permitió marcharse a Italia a hacer unas pruebas en el equipo de la Roma, en donde compartió vestidor durante varios días con Francesco Totti, una leyenda viviente de dicha institución; sin embargo, no logró convencerlos y terminó regresando a la Liga MX.

Debido al gran nivel que estaba demostrando en la escuadra de la Comarca Lagunera, el Guadalajara hace un fuerte esfuerzo económico para poder hacerse de los servicios de Gael Sandoval por petición expresa de Matías Almeyda, quien lo fue llevando poco a poco para que se adaptara a la idea futbolística que implementó el Pelado.

Durante ese semestre, el juvenil mediocampista ofensivo fue parte del plantel que conquistó el título de la Concachampions 2018, pese a que tuvo actividad esporádica, aunque su proceso de consolidación en el chiverío se truncó debido a la intempestiva salida de Almeyda del banquillo.

Posteriormente, Gael Sandoval fue víctima de la irregularidad, por lo que iba y venía al chiverío, quien era el dueño de su carta, marchándose a FC Juárez, Santos, Mazatlán y Wellington de Australia, hasta que terminó su contrato y quedó como jugador libre.

Polémica salida de Chivas por rumores de su sexualidad

Gael Sandoval aseguró hace unos meses que su presencia incomodó a varios directivos y entrenadores que le prometían que sería tomado en cuenta en el Rebaño, pero terminaban dándole la espalda; sin embargo, el mediocampista reveló que le inventaron diversos rumores para alejarlo del plantel, que iban desde falta de lealtad al plantel y hasta rumores sobre su sexualidad.

“Me inventaron chismes muy incoherentes. Un chisme tonto, bizarro, innecesario. Dije, esto se está yendo de las manos porque se empieza a especular. Como no le hayas una razón lógica de porque salí, hay que empezar a especular a inventar. (…) Uno fue que Alexis Vega dijo que Gael no le gusta porque va a dar competencia, entonces lo va a sacar.

“Otro de los chismes que he hablado, no en cámara, que inventaron un tema sobre mi sexualidad. Una tontada. Independientemente, sea lo que sea, haga lo que sea, dónde sea, no tiene nada que ver con el futbol. Lo asociaron con una situación que pudo haber sucedido, porque fue un invento de que sucedió algo en Chicago con un jugador”, explicó el futbolista en una entrevista a David Medrano.

Gael Sandoval en un partido con Chivas (GETTY IMAGES)

El presente de Gael Sandoval en El Salvador

Después de varios meses sin equipo, entrenando por su cuenta, el exfutbolista del Guadalajara logró encontrar equipo en el Alianza FC de El Salvador, en donde está brillando al colaborar con un gol y tres asistencias en cuatro partidos que ha disputado con la escuadra centroamericana.