Veljko Paunovic es un entrenador que prioriza la disciplina y que impone sus ideas, personalidad que le ha generado algunos problemas a lo largo de su carrera en el futbol, por lo que el exentrenador de las Chivas estaría inmiscuido en un nuevo escándalo, pero ahora al frente del Real Oviedo.

El entrenador serbio que sorprendió en el balompié europeo al conseguir el ascenso a la primera división de España, estaría involucrado en un nuevo problema por un peculiar gesto que realizó el futbolista Haissem Hassan en donde le recriminó su suplencia.

Después de mandar a la banca en los dos partidos recientes al francés nacionalizado egipcio, el atacante colaboró en el gol del triunfo del Oviedo sobre la Real Sociedad, en donde corrió y gritó a Punovic: “Ponme en el banquillo ahora”, acción que fue captado por cámaras de televisión.

Ante tal situación, Hassan fue separado del plantel, para que posteriormente lanzara una disculpa pública al exentrenador del Guadalajara, a sus compañeros y hasta a la directiva del conjunto español.

Paunovic también tuvo problemas en Chivas

Hay que recordar que durante su paso por el Guadalajara, el entrenador serbio terminó con diferencias con algunos futbolistas rojiblancos debido a sus decisiones en cuanto a los entrenamientos o hasta planteamientos en los partidos.

El caso más sonado fue el de Víctor Guzmán, con quien se filtró que se rompió la relación entre el estratega y el futbolista debido a sus diferencias, lo que ocasionó que el Pocho perdiera la titularidad.