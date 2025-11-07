Veljko Paunović ha vuelto a estar en el centro de la atención futbolística. El estratega serbio llegó hace varios meses al Real Oviedo, equipo con el que consiguió el ansiado ascenso a LaLiga tras 24 años en la segunda división española. Sin embargo, pese a mantener al club fuera de la zona de descenso durante gran parte del torneo, su etapa terminó de forma inesperada en octubre, cuando la directiva decidió prescindir de sus servicios.

Sorprendentemente, tan solo unos días después de su salida del Oviedo, se anunció que Paunović sería el nuevo director técnico de la Selección de Serbia. El reto no es menor: el conjunto balcánico marcha en la tercera posición del Grupo K de las eliminatorias rumbo al Mundial, fuera de la zona de repechaje, por detrás de una Inglaterra ya clasificada y a solo un punto de Albania, que busca quedarse con el boleto al repechaje.

Ya con su primera convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, Paunović generó división entre la afición serbia. Su decisión de no convocar a varias “vacas sagradas” como Aleksandar Mitrović —quien milita en el fútbol de Catar— causó molestia entre algunos sectores de los aficionados, quienes interpretaron la medida como un castigo a los jugadores que priorizaron lo económico sobre el rendimiento competitivo.

Además, el nuevo seleccionador decidió incluir a Luka Ilić, futbolista al que dirigió en el Real Oviedo y por quien había insistido en su fichaje durante su etapa en el club. Si bien muchos celebraron la convocatoria del mediocampista por su gran nivel técnico, otros la cuestionaron por considerarla un posible caso de favoritismo dentro del combinado nacional.

¿Cuándo se jugará la Serbia de Veljko Paunovic su boleto al Mundial 2026?

Serbia tendrá dos compromisos cruciales para definir su futuro: el próximo jueves 13 de noviembre visitará a Inglaterra en un partido decisivo para mantener vivas sus aspiraciones al segundo lugar del grupo. Posteriormente, el domingo 16 recibirá a Letonia en un duelo más accesible, pero igual de importante, ya que no pueden permitirse perder puntos y deberán esperar que Albania tropiece si quieren alcanzar el repechaje.