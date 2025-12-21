Uno de los futbolistas que tiene todo listo para salir de Chivas es Érick Gutiérrez, quien sorprendió al ser cepillado por Gabriel Milito para el Clausura 2026. En medio de este contexto confirman que FC Juárez se suma a la lista de equipos interesados en fichar a Guti, que mañana habría una oferta formal por el mediocampista y que el miércoles o a más tardar el viernes se define cuál será su futuro club.

No hay dudas de que la salida de Érick Gutiérrez del equipo sorprende porque actualmente el Rebaño Sagrado no puede darse el gusto de desprenderse de jugadores de calidad y experiencia comprobada. Especialmente para que Gabriel Milito al momento de mirar al banquillo pueda encontrar soluciones en el banco de suplentes, un diferencial que se vio en el Apertura 2025.

Como se sabe, Chivas ya sabe que le debe encontrar acomodo a un Érick Gutiérrez que quiere salir y que no tiene problemas en reducir sus pretensiones. En medio de este contexto, Alex Ramírez dio a conocer que FC Juárez se suma a los interesados y que mañana se espera que haya una oferta formal de uno de los interesados para definir su futuro el miércoles o el viernes.

Se encamina la salida de Érick Gutiérrez. (Foto: IMAGO7)

“Aparentemente estarán recibiendo una oferta más formal de Érick de tres equipos en este instante. (…) Se había hablado de Cruz Azul, de Pachuca y ahora dicen que por la buena relación que hay con la gente de Juárez podría ser el otro de los interesados. La intención es que este lunes habría una propuesta formal del lunes. La intención es cerrarlo antes del miércoles”, explicó el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube.

Érick Gutiérrez baja pretensiones para salir de Chivas

Uno de los reportes que se repite es que Érick Gutiérrez no tiene problemas en bajar sus pretensiones con su salario para tener minutos en otro equipo. “El que sí está aceptando cambios salariales es el Guti Gutiérrez, pero me dicen que Mozo y Pulido no se van a mover: ‘Yo gano esto y tengo contrato, papelito habla’”, reveló Jesús Hernández.