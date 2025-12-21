Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al debut ante Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer que César Montes se encuentra en Guadalajara, pero no para firmar con el Rebaño Sagrado, sino para casarse. ¿Le habrá gustado la ciudad para arribar en el Apertura 2026?

Uno de los puestos que busca reforzar el conjunto rojiblanco para el siguiente año es el de defensa central. Con Diego Campillo lesionado y con un Gilberto Sepúlveda que no termina de convencer, la directiva rojiblanca busca un central para el equipo de Gabriel Milito.

En medio de este contexto se dio a conocer que César Montes, futbolista que busca el Rebaño Sagrado hace varios mercados de pases, fue visto en Guadalajara. Sin embargo, el defensor que milita en el futbol de Rusia estuvo en la Perla Tapatía para casarse.

“El Cachorro está en la perla Tapatía a casarse. Raro porque un tipo que vive en Monterrey y que es nacido en Sonora eligió Guadalajara para casarse. Una boda que ha estado larguísima”, reveló José María Garrido en su canal de YouTube.

Y agregó: “Se ve cercana la posibilidad de que pueda regresar al futbol mexicano, pero al menos hasta antes de la Copa del Mundo no está entre sus planes volver al futbol mexicano. Quien quita que estando por acá ve la calidad de vida que hay en la ciudad y que seguramente hablara con gente que ha vivido y jugado acá y quizás abre la puerta para jugar acá”.

¿Qué defensores suenan para llegar a Chivas?

Tras confirmarse la llegada de Daniel Aceves a Rayados, son tres los centrales que se escuchan que podrían arribar. Ellos son: Eduardo Águila, de Atlético de San Luis, Juan José Sánchez Purata de Tigres y Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey. Cabe destacar que de momento no hay ninguna negociación por ellos.