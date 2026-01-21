Chivas sigue trabajando en la construcción de un proyecto poderoso de cara al futuro, por lo que se mantienen con la ideología de captar el mejor talento posible a tempranas edades, por lo que acaban de anunciar el fichaje de Cruz Medina.

La postura del Guadalajara es clara, tratar de abastecer al primer equipo con el talento de fuerzas básicas, por lo que en caso de encontrar a un futbolista con cualidades diferentes de otros clubes, tratan de sumarlos sus filas para no tenerlos que comprar más caros en el futuro.

Es por eso que el chiverío hizo el esfuerzo y concretó el fichaje de Cruz Medina proveniente del San José Earthquakes de la MLS, en donde fue destacando hasta llamar la atención de los dirigentes rojiblancos.

Desde hace algunos días se dio a conocer que el juvenil de 19 años ya se encontraba en Guadalajara para cerrar su traspaso, el cual se hizo oficial este miércoles a través de sus redes sociales oficiales.

Chivas apuesta en proyecto con mexico-estadounidenses

El Guadalajara está volteando en demasía al talento que surge desde las fuerzas básicas de los clubes de la MLS, en donde existen varios candidatos a refuerzos rojiblancos debido a la doble nacionalidad de muchos de ellos, por lo que poco a poco el Rebaño se ha ido llenando de elementos con ascendencia estadounidense.

En el primer equipo están Richy Ledezma, Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre, recordando que hasta hace poco había otros elementos como Cade Cowell o Leonardo Sepúlveda, quienes tienen también destacaron en el balompié de los Estados Unidos.