Como se sabe Chivas se prepara para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco. El Guadalajara viene de caer ante Toluca y necesita volver a sumar de a tres para que no se le escapen los principales puestos de la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Gabriel Milito se lleva grandes elogios de Benjamín Galindo, mientras que Fernando Hierro dejó mensaje al Guadalajara en redes sociales. Por otro lado, revelan por qué Chicharito Hernández realiza sus polémicos videos y que en el próximo mercado de pases Miguel Tapias sería uno de los jugadores que saldría del Rebaño Sagrado.

Fernando Hierro dejó mensaje a Chivas

Ayer se realizó el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron, por lo que Fernando Hierro estuvo presente en las instalaciones de Chivas. “Siempre es especial volver a la que he sentido como mi casa. Cuántos buenos recuerdos”, expresó el exdirectivo español en redes sociales.

Benjamín Galindo feliz con las Chivas de Gabriel Milito

Rebaño Pasión tuvo la posibilidad de hablar con Benjamín Galindo, quien se mostró feliz por el momento que viven las Chivas de Gabriel Milito. “La verdad me agrada mucho desde que llegó, porque aparte de él le dio una identidad a Chivas que ya no la tenía. Le dio oportunidad a los jóvenes como debe de ser en la cantera. Está creyendo mucho en la cantera”, expresó la Leyenda del Guadalajara.

¿Por qué Chicharito Hernández quiere dar de qué hablar en redes sociales?

Como se sabe, Chicharito Hernández no para de generar polémica con sus llamativos videos y revelan que lo hace para subir sus vistas de cara su participación en ESPN por el Mundial 2026. “Quiere subir bonos porque este verano estará en ESPN para la cobertura del Mundial. Y mientras todos comentan sus videos, critican o se burlan… misión cumplida. En el futbol, como en redes, no siempre lo importante es jugar, sino a veces es que hablen de ti”, comentó.

Mercado de pases: Miguel Tapias sería el siguiente jugador en salir de Chivas

Uno de los jugadores que Gabriel Milito decidió borrar de Chivas vs. Toluca del pasado en el Nemesio Diez fue sin duda Miguel Tapias. En medio de este contexto, revelan que Micky sería uno de los jugadores que saldrá en el próximo mercado de pases ante la falta de minutos.