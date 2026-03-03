Chivas no viene de tener los mejores fines de semana debido a que perdió ante Toluca y Cruz Azul en dos jornadas consecutivas. A pesar de estos resultados, Benjamín Galindo habló en exclusiva con Rebaño Pasión y señaló que el equipo de Gabriel Milito le agrada mucho porque le dio la identidad que había perdido.

No hay dudas de que el técnico argentino le ha sacado agua a las piedras en un club que no parecía tener soluciones. Le dio lugar a los canteranos, los potenció y le sacó jugó a jugadores que no eran tenidos en cuenta como Daniel Aguirre y Omar Govea. A su vez, que su equipo se para con sus armas y compite de igual ante mejores plantillas.

De todas maneras, el Guadalajara, tanto en el Clausura 2026 como en el Apertura 2025, no pudo ante rivales que son claros candidatos al título como Tigres, Cruz Azul y Toluca. A pesar de que Chivas no ha podido con ellos, Benjamín Galindo, leyenda del Rebaño Sagrado, declaró en exclusiva que Gabriel Milito le devolvió la identidad al conjunto rojiblanco.

Benjamín Galindo le encanta la Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“La verdad me agrada mucho desde que llegó, porque aparte de él le dio una identidad a Chivas que ya no la tenía. Le dio oportunidad a los jóvenes como debe de ser en la cantera. Está creyendo mucho en la cantera”, declaró el exjugador de Chivas en diálogos en exclusiva con Rebaño Pasión. Y agregó: “Le tocó una buena camada. Una buena camada y supo llevarlos. En su tiempo y en su momento”.

¿Cuándo volverá a presentarse Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 el próximo sábado cuando enfrente a Atlas por la jornada 10 en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para llevarse adelante desde las 19:00 del Centro de México y podrá verse por televisión abierta.