El presente de Chivasno ha sido el mejor tras caer en sus dos compromisos más recientes en el Torneo Clausura 2026, luego de arrancar con una racha perfecta de seis triunfos al hilo.

Aun así, el respaldo de su gente permanece intacto, ya que la pasión por el Club Deportivo Guadalajara trasciende el terreno de juego y también se hace notar en el mundo del espectáculo, donde personalidades como Maluma han dejado ver su simpatía por los colores rojiblancos.

El cantante internacional lució en sus redes sociales los colores del Rebaño Sagrado, de manera que la afición se sintió contenta, pues Maluma es uno de los artistas más famosos del planeta.

Por consecuencia, no dejó pasar desapercibido el accesorio que llevaba puesto mientras compartía una serie de historias en su cuenta de Instagram. Y es que la gorra que lucía terminó robándose parte de la atención de sus seguidores, quienes rápidamente notaron el detalle y comenzaron a comentarlo.

“¿Que porqué estoy usando una gorra del Deportivo Guadalajara? Pues porque hace un tiempo fui a México y me dieron algunos regalos“, comentó en el video.

El antecedente de Maluma con Chivas

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que muestra su agrado por el Club Deportivo Guadalajara. Durante el Torneo Apertura 2025 fue invitado especial de la transmisión del Clásico Nacional ante América celebrado en la cancha del Estadio Akron.

Esa vez, Maluma convivió con Marco Fabián portando la playera de nuestras Chivas, por lo que está claro que conoce el futbol mexicano y no hay duda de que siente empatía por nuestras Chivas.