La derrota frente a los Diablos Rojos del Toluca ha generado muchas dudas en el Club Deportivo Guadalajara, pues consideran que no está para campeón a pesar de que es el equipo que mejor juega en estos momentos en el futbol mexicano, así lo dijo Yosgart Gutiérrez.

“Chivas no está para campeón todavía, hay que madurar a los jugadores, hay que madurar el proyecto, eso te lo da el tiempo nada más; juegan bien, compiten, sí, pero hasta ahí”, mencionó en el programa estelar de FOX.

Posterormente, Rubén Ridríguez comentó que nuestras Chivas se encuentran dentro de los tres primeros favoritos a ganar el Torneo Clasusura 2026 a pesar de haber perdido ante Cruz Azul y Toluca.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado se ubica en la tercera posición de la tabla general de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca con 18 unidades, producto de seis victorias y dos descalabros.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El siguiente el próximo partido de Chivas será el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco, donde se medirán a los Rojinegros del Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, a iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.