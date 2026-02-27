A pesar de la derrota frente a Cruz Azul, Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 gracias a la racha de triunfos consecutivos que construyó en el arranque del torneo, la cual lo volvió inalcanzable en la jornada anterior sin importar otros resultados. Sin embargo, el panorama cambia de cara a la Jornada 8 que inicia este viernes, pues dependiendo de ciertas combinaciones el Rebaño Sagrado podría perder la cima e incluso descender varias posiciones en la tabla general.

Este sábado Chivas se enfrentará al Toluca en el Nemesio Diez

Actualmente, el Guadalajara suma 18 puntos y la vía más simple para blindar el liderato es vencer a Toluca. Un triunfo ante los Diablos le permitiría mantener distancia sobre sus perseguidores, quedando al menos a dos unidades de Cruz Azul y tres por encima de Pumas y el propio Toluca. Con tres puntos más, no existiría ningún escenario matemático en el que Chivas pierda el primer lugar al finalizar la jornada.

En caso de empate ante Toluca, el único equipo con posibilidades reales de arrebatarle la cima sería Cruz Azul si logra vencer a Monterrey. Ambos llegarían a 19 puntos, pero la diferencia de goles favorecería a La Máquina, desplazando al Guadalajara al segundo puesto. En este supuesto, ni una victoria de Pumas ni Toluca por obvias razones podrían superarlo en unidades, por lo que la caída sería únicamente de un lugar.

El escenario más adverso sería una derrota frente a Toluca. Los Diablos ya cuentan con mejor diferencia de goles, por lo que un triunfo los igualaría en puntos y los colocaría por encima del Rebaño Sagrado. Además, si a ese resultado se suma una victoria de Cruz Azul sobre Monterrey y un triunfo de Pumas en su visita a Xolos, Chivas podría descender hasta la cuarta posición. Esta no sería una ubicación negativa en términos competitivos, pero sí representaría una caída considerable respecto al dominio que había mostrado en las semanas previas.

Al torneo aún le queda mucho por jugarse y Chivas no debe caer en el alarmismo

Aun en el peor de los escenarios, no hay razón para el alarmismo. Terminando la Jornada 8 quedarán nueve partidos antes del cierre de la fase regular, varios de ellos ante rivales que en el papel lucen más accesibles como Atlas, Santos, León, Puebla, Necaxa y Tijuana. Por lo tanto, Chivas seguirá teniendo margen suficiente para sumar puntos y posicionarse de la mejor manera rumbo a la liguilla, por lo que el verdadero objetivo debe ser mantenerse en la regularidad y no únicamente en la posición momentánea de la tabla.