Luis Romo estaba convertido en uno de los mejores futbolistas de Chivas y de toda la Liga MX; sin embargo, una desafortunada lesión muscular en el duelo frente a Mazatlán le ha impedido mantenerse en activo desde hace algunas semanas.

Su ausencia ha sido un duro golpe para el esquema de Gabriel Milito; sin embargo, han logrado suplirlo al realizar algunos ajustes en la alineación, en donde Diego Campillo es el que ha ocupado su lugar en el esquema defensivo rojiblanco.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez reveló que el Tanque está avanzando satisfactoriamente en su proceso de recuperación, por lo que se podría estar de regreso antes de lo previsto, aunque no se atrevió a dar un estimado de cuándo podría estar de regreso en el primer equipo.

“Ojo con Luis Romo. Va muy bien en su recuperación y puede dar la sorpresa de que pueda estar antes de lo que se esperaba. Está trabajando muy bien con Guadalajara, con cero molestias y avanzando de forma espectacular”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál lesión sufrió Luis Romo?

La realidad es que Chivas no dio detalles exactos de la lesión ni la gravedad de la misma; sin embargo, diversos reportes extraoficiales aseguraron que se trató de un desgarre de segundo grado, por lo que el pronóstico era de que tardaría hasta seis semanas en volver a la actividad.