Una de las preocupaciones más grandes que tiene la afición de Chivas de cara al duelo contra Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez es el estado físico de Bryan González, quien sufrió una molestia en el tobillo durante el partido contra Cruz Azul de la semana pasada.

El Guadalajara no ha compartido un reporte médico oficial del Cotorro, lo que ha generado más preocupación entre los seguidores de la escuadra rojiblanca; sin embargo, habría un video que demostraría en qué condiciones se encuentra el carrilero izquierdo.

En horas recientes, el área de comunicación del chiverío compartió algunos videos del entrenamiento realizado en Verde Valle, en donde en algunos lapsos aparece Bryan González corriendo y entrenando con total normalidad.

A falta de que este viernes se confirme la convocatoria del Rebaño Sagrado, todo parece indicar que solamente fue un susto y el Cotorro estará disponible para participar en el que podría ser el duelo más complicado de la fase regular contra el actual bicampeón de México.

¿Quiénes podrían reemplazar al Cotorro si no puede jugar contra Toluca?

La realidad es que en el Guadalajara no tienen a un elemento que se desempeñe en esa zona del campo de forma nominal; sin embargo, hay varios elementos que podrían desempeñar esa función como Hugo Camberos, José Castillo o Ángel Chávez.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.