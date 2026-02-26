Esta tarde Chivas hizo oficial la renovación de Óscar Whalley, por lo que la afición no entiende la decisión que tomó la directiva rojiblanca. Sin embargo la verdadera razón por la que el Guadalajara tomó esta postura se debe a que Raúl Rangel saldrá a Europa y en el mientras tanto acompañar la promoción al primer equipo de Sebastián Liceaga, futbolista que al Mundial Sub-20.

La llegada de Whalley al Guadalajara se dio con Veljko Paunovic como entrenador cuando Miguel Jiménez no daba garantías. A pesar de que Fernando Hierro lo fichó, el serbioespañol decidió mantener al Wacho en la portería, mientras que el Tala esperaba en el banco de suplentes.

La actualidad lo tiene como el portero suplente y esta tarde Chivas confirmó la renovación de Óscar Whalley hasta el 2028. Sin embargo, la renovación no es casualidad debido a que el Guadalajara decidió tenerlo en cuenta ante un posible salida de Raúl Rangel.

Óscar Whalley se queda por un año más en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Creo que sí (me voy a ir a Europa), pero lo que sí quiero, y sé que voy a lograr, va a ser que tengo que ser campeón con Chivas”, declaró el Tala en Fox Sports el pasado 30 de enero. A su vez, mientras Sebastián Liceaga termina de agarrar rodaje el Rebaño Sagrado tiene garantías en la portería rojiblanca.

¿Por cuántos años renovaron Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval?

Como se sabe Omar Govea y Óscar Whalley renovaron por un año más, mientras que Santiago Sandoval renovó por tres. No hay que olvidarse que este último es uno de los jugadores que promovió Gabriel Milito desde las fuerzas básicas de Chivas.