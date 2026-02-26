No hay dudas de que Chivas tiene una dura prueba el próximo sábado cuando enfrente a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026. De cara al juego en el Estadio Nemesio Diez, destapan que Gabriel Milito podría realizar un cambio en el once titular debido a que podría volver a poner de inicio a Brian Gutiérrez por Fernando el Oso González.

El Guadalajara llevó adelante un interesante partido en el Estadio Cuauhtémoc debido a que se llevó por delante a Cruz Azul. Nicolás Larcamón ganó tres unidades, pero dejó en evidencia que tiene serios problemas defensivos si aparece al menos un jugador como Hugo Camberos en el equipo rival.

El próximo sábado Chivas tiene la dura tarea de enfrentar a Toluca en un encuentro en el que dejará en evidencia si el conjunto rojiblanco puede marcar la diferencia en el marcador ante candidatos al título. Por esta razón, Gabriel Milito podría dejar en el banco de suplentes al Oso González por Brian Gutiérrez para el choque contra los Diablos Rojos.

Brian Gutiérrez podría ser titular ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

“Chivas puede tener un regreso importante en la mitad de la cancha. no es Luis Romo. Es un elemento clave y fundamental en sus primeros partidos. (…) Brian puede ser la alternativa que necesita Gabriel Milito para el partido de este sábado. No descarta un movimiento que pueda mandar el técnico a la banca, en este caso al Oso Rubén González y que regrese a la media cancha que le dio una increíble forma”, confirmó José María Garrido en Futbol con Cerebro.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Toluca?

El encuentro entre Chivas y Toluca se llevará adelante el próximo sábado 28 de febrero en el Estadio Nemesio Diez a las 17:00 del Centro de México. El encuentro se podrá ver en territorio mexicano por TV Azteca, mientras que en Estados Unidos por VIX+.