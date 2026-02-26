Chivas está viviendo un gran momento futbolístico en el Clausura 2026, en el que se ha posicionado como el mejor equipo en puntos y hasta en estilo de juego; sin embargo, está por disputar una de las pruebas más difíciles de todo el semestre cuando visite al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Sin embargo, el futbolista de los Diablos Rojos, Jesús Angulo, lanzó un extraño mensaje que sorprendió a propios y extraños, demostrando que aún tiene cariño por el Guadalajara, equipo en el que militó del 2020 hasta el 2023.

El Canelo le otorgó una entrevista a Azteca Deportes en donde admitió darle gusto que el chiverío esté registrando buenos resultados dentro de la Liga MX, aunque dejó en claro que está enfocado en los objetivos del conjunto escarlata.

“Están teniendo un buen inicio de torneo. Sí hemos visto algunos partidos y están jugando muy bien. Qué bueno que les está yendo bien. Enfocados un poco en lo de nosotros, en lo que se nos viene”, declaró el mediocampista antes del duelo contra los rojiblancos.

Canelo Angulo es aficionado de Chivas desde niño

“Es un club al que le agarré mucho cariño. Cuando llegué, todos me trataron muy bien y de niño le iba a Chivas, entonces el llegar ahí fue algo muy especial para mi y siempre agradecido”, recordó el Canelo en entrevista a Fox Deportes en septiembre del 2025.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.