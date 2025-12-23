Chivas se alista de la mejor manera en Isla Navidad para llegar en óptimas condiciones al debut ante Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX. La semana que viene volverá a tener acción cuando enfrente a Irapuato en un duelo amistoso en Guanajuato.

En medio de este contexto, el Guadalajara sigue de cerca todo lo que sucede en el mercado de pases. Uno de los objetivos de la directiva es fichar a un defensa central, por lo que en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de altas para el siguiente torneo.

Jesús Angulo

Chivas estaría interesado en Jesús Angulo. (Foto: IMAGO7)

Como decíamos, Chivas está en la búsqueda de un defensor central y se habla de una posible interés de Jesús Angulo de Tigres. “El perfecto para el siguiente torneo para el 2026 es el Stich Angulo. Chivas está buscando un zurdo o un lateral que pueda jugar de central y la opción por la que suspira Milito es el Stich Angulo”, reportó Chuyón en su canal de YouTube. De momento solo un rumor de mercado.

Eduardo Águila

Eduardo Águila sería uno de los centrales que Chivas busca para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Uno de los centrales que Chivas tuvo un fuerte interés es Eduardo Águila, a quien buscó en el mercado de pases de verano. Sin embargo, reportes afirman que el zaguero potosino saldría solamente a cambio de seis millones de dólares, mientras que otros señalan que podría haber una negociación con jugadores descartados como parte de pago. De momento solo un rumor de mercado.

Víctor Guzmán

El Toro Guzmán está más lejos que cerca de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los defensores que se habló de un supuesto interés de Chivas es Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey. El defensa habría pedido salir porque no estaría a gusto con Domenec Torrent, pero señalan que la directiva lo quiere mantener tras el retiro de Héctor Moreno y la salida de Sergio Ramos.

Juan José Sánchez Purata

Juan Sánchez Purata no sería del interés de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los centrales que sonó como rumor en Chivas fue Juan José Sánchez Purata, defensor de Tigres. Sin embargo, reportes señalaron que no hay interés por parte del conjunto rojiblanco por el central de 29 años.

Daniel Aceves

Daniel Aceves no llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los jugadores que Chivas habría mostrado interés para fichar era Daniel Aceves. Finalmente el defensa firmó su contrato con Rayados de Monterrey tras pedirle a la directiva de Pachuca salir del equipo.

Los dos refuerzos confirmados en Chivas

Como se sabe, Chivas de momento confirmó a dos refuerzos para el Clausura 2026. El primero fue Brian Gutiérrez, mediocampista que llegó proveniente de Chicago Fire, y el segundo Ángel Sepúlveda.