El Guadalajara viene de lograr una importante victoria ante Atlético de San Luis y se posiciona como líder e invicto del Clausura 2026 con un once titular que repite encuentro a encuentro. Sin embargo, hay cuatro jugadores que no han visto minutos en este torneo con Gabriel Milito: Óscar Whalley, Ángel Chávez, Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda. ¿Cepillados o competencia interna?

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado encontró respuestas en su plantilla tras haber incorporado a tan solo cinco jugadores desde que llegó el entrenador argentino en el Apertura 2025. A su vez, decidió bajar su masa salarial luego de cepillar a 10 jugadores del primer equipo.

Los resultados respaldan a Gabriel Milito debido a que Chivas se encuentra en la primera posición con 12 puntos en el Clausura 2026. En el presente torneo no solo se destaca el equipo por presionar e imponerse con goles, sino que además por repetir el once titular y variar con ocho jugadores desde el banco de suplentes.

Gabriel Milito no le dio minutos a cuatro jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, hay cuatro jugadores que en este torneo no vieron minutos con el entrenador argentino y son tenidos en cuenta en el primer equipo. Por lesión Gilberto Sepúlveda no es tenido en cuenta por lesión, mientras que Óscar Whalley, Ángel Chávez y Miguel Tapias no ven acción por el gran momento que tienen Daniel Aguirre, José Castillo y Raúl Rangel.

¿Qué jugador tuvo menos minutos en Chivas?

En el Clausura 2026, Hugo Camberos es el jugador que menos minutos vio en Chivas debido a que sumó solamente cinco tras los primeros cuatro partidos. Delante de él se encuentra Ricardo Marín con 15.