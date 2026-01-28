El Guadalajara volverá a tener acción este fin de semana en la Liga MX cuando enfrente a Atlético de San Luis por la jornada 4 del Clausura 2026. De cara al juego en el Estadio Alfonso Lastra, Gabriel Milito tendría solamente a cuatro jugadores descartados. Gilberto Sepúlveda por lesión, mientras que Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Alan Pulido porque están cepillados del equipo.

El Rebaño Sagrado comenzó de la mejor manera el nuevo año, ya que arrasó en el inicio del campeonato mexicano. Pachuca, FC Juárez y Querétaro fueron las víctimas de un equipo que no paró de ir en busca de la victoria en los 90 minutos de cada partido.

Este sábado el Guadalajara visitará a Atlético de San Luis por la jornada cuatro del Clausura 2026 en el Estadio Alfonso Lastra. Los potosinos tienen en sus filas a Joao Pedro, uno de los campeones de goleo del Apertura 2025, y viene de superar a América y empatar con Tigres y Tijuana, por lo que no será un encuentro fácil para el Rebaño Sagrado.

Gabriel Milito cuenta con un solo lesionado en Chivas. (Foto: IMAGO7)

De cara al partido del próximo fin de semana hay cuatro jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito. Gilberto Sepúlveda sigue con su recuperación de su esguince de tobillo, por lo que no será tenido en cuenta, mientras que Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Alan Pulido no entran en planes, por lo que están descartados.

Cabe destacar que el timonel rojiblanco recibió una excelente noticia en las últimas horas debido a que los 11 convocados de Chivas a la Selección Mexicana, mayor y Sub-20, volvieron sin lesiones. De esta manera, el técnico del Guadalajara cuenta con todas sus alternativas que decidió tener para el Clausura 2026.

¿A qué hora se juega Atlético de San Luis vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Atlético de San Luis por la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Alfonso Lastra iniciará a las 17:00 del Centro de México y será transmitido solamente por ESPN. Cabe destacar que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara frente a los Potosinos.