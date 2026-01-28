Uno de los jugadores que se fue por la puerta de atrás en Chivas fue sin duda Teun Willke, quien decidió llegar a Colombia para elevar su nivel tras no tener minutos. Sin embargo, ayer el atacante que se encuentra prestado en Fortaleza y realizó un Chicharito Hernández porque lanzó un penal a las nubes.
No hay dudas de que a lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado se ha destacado por ser un equipo que no para de proporcionar jugadores a diferentes clubes. Costa Rica se convirtió en subsidiaria del Guadalajara debido a que allí brillan jugadores como Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar o José de Jesús González.
Uno de los jugadores que se fue de Chivas y se esperaba un poco más en el primer equipo era Teun Wilke. El atacante que llegó en la gestión de Fernando Hierro en la dirección deportiva, arribó en el 2022 y marcó la diferencia con Tapatío en la Liga de Expansión MX, mientras que en la Liga MX no se terminó de su lugar.
Con la llegada de Gabriel Milito perdió más protagonismo y tras ser cepillado para el Clausura 2026, el futbolista que se formó en Países Bajos llegó a Fortaleza. Ayer volvió a tener minutos y realizó un Chicharito Hernández debido a que lanzó un penal a las nubes. El mismo le hubiera sido el empate parcial de su equipo ante Llaneros.
Los números de Teun Wilke en Fortaleza de Colombia
Desde que Teun Wilke llegó a Fortaleza de Colombia jugó tres partidos, sumó 242 minutos y no anotó goles. Cabe destacar que la última vez que marcó un gol en un juego oficial fue ante Mazatlán en la jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga MX.