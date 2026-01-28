Uno de los jugadores que se fue por la puerta de atrás en Chivas fue sin duda Teun Willke, quien decidió llegar a Colombia para elevar su nivel tras no tener minutos. Sin embargo, ayer el atacante que se encuentra prestado en Fortaleza y realizó un Chicharito Hernández porque lanzó un penal a las nubes.

No hay dudas de que a lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado se ha destacado por ser un equipo que no para de proporcionar jugadores a diferentes clubes. Costa Rica se convirtió en subsidiaria del Guadalajara debido a que allí brillan jugadores como Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar o José de Jesús González.

Uno de los jugadores que se fue de Chivas y se esperaba un poco más en el primer equipo era Teun Wilke. El atacante que llegó en la gestión de Fernando Hierro en la dirección deportiva, arribó en el 2022 y marcó la diferencia con Tapatío en la Liga de Expansión MX, mientras que en la Liga MX no se terminó de su lugar.

Teun Wilke falló penal en Colombia. (Foto: IMAGO7)

Con la llegada de Gabriel Milito perdió más protagonismo y tras ser cepillado para el Clausura 2026, el futbolista que se formó en Países Bajos llegó a Fortaleza. Ayer volvió a tener minutos y realizó un Chicharito Hernández debido a que lanzó un penal a las nubes. El mismo le hubiera sido el empate parcial de su equipo ante Llaneros.

Los números de Teun Wilke en Fortaleza de Colombia

Desde que Teun Wilke llegó a Fortaleza de Colombia jugó tres partidos, sumó 242 minutos y no anotó goles. Cabe destacar que la última vez que marcó un gol en un juego oficial fue ante Mazatlán en la jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga MX.