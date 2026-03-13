Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos desde la llegada de Gabriel Milito. El técnico argentino llegó con una idea futbolística clara y con una exigencia interna que ha provocado que el plantel compita constantemente por un lugar en el once titular. Sin embargo, la afición rojiblanca también mantiene un alto nivel de exigencia, especialmente con aquellos jugadores que por talento y jerarquía son considerados las figuras del equipo.

Uno de los futbolistas que más ha estado en el centro de ese debate es Roberto Alvarado. Durante su etapa en el Guadalajara se ha consolidado como uno de los jugadores más talentosos del plantel, pero en el presente torneo apenas suma un gol y dos asistencias. Esta cifra ha provocado críticas en redes sociales, donde parte de la afición considera que su impacto directo en el marcador está por debajo de lo que había acostumbrado.

Roberto Alvarado ha demostrado su compromiso con Chivas.

No obstante, dentro del cuerpo técnico la lectura es completamente distinta. Para Gabriel Milito, Alvarado sigue siendo un jugador clave en el funcionamiento del equipo. De hecho, en el partido contra Atlas el entrenador prefirió dejar en la banca a Efraín Álvarez para mantener al Piojo dentro del once inicial y poder utilizar un esquema con doble punta. Esta decisión refleja que Milito lo considera principalmente un generador de juego, más que un futbolista cuya aportación se mida únicamente en goles o asistencias.

Algo similar ocurre con Javier Aguirre en la Selección Mexicana. El técnico nacional ha mantenido a Alvarado dentro de sus convocatorias de manera constante, tanto en los partidos en los que solo ha podido llamar a jugadores de la Liga MX como en las Fechas FIFA y torneos oficiales. Por ello, todo apunta a que el Piojo tiene prácticamente asegurado un lugar en el Mundial, e incluso podría competir por la titularidad dentro del equipo nacional.

Ha pasado casi medio año desde la última vez que Gabriel Milito dejó al Piojo en la banca

La confianza que Gabriel Milito tiene en Roberto Alvarado también se refleja en su regularidad dentro del once titular. Para encontrar la última vez que el técnico rojiblanco lo dejó en la banca hay que remontarse al partido entre Cincinnati y Guadalajara en la Leagues Cup del año pasado. En aquel encuentro el Piojo no disputó ni un solo minuto, pero desde entonces se ha convertido en titular prácticamente indiscutible, participando desde el arranque en la gran mayoría de los compromisos del equipo.