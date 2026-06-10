El prestigiado comunicador destapó detalles de la negociación entre el Guadalajara y los de la Comarca Lagunera para acordar el traspaso.

Amaury Vergara está construyendo un trabuco para Chivas de cara al Apertura 2026 en donde estarían realizando otro bombazo dentro de la Liga MX con la inminente contratación de Jordan Carrillo proveniente de Santos Laguna.

El mediocampista tuvo un repunte importante en su carrera durante el Clausura 2026 con los Pumas de la UNAM, en donde los comandó hasta la Final del torneo, aunque no pudo ganarla al caer contra Cruz Azul.

Es por eso que la directiva del Guadalajara ha decidido abrir la chequera y negociar con los de la Comarca Lagunera por el fichaje del futbolista, en donde según el reportero César Luis Merlo, su contratación costaría 5 millones de dólares.

“Tras consultar a fuentes cercanas a la negociación, Súper Deportivo pudo saber que el Rebaño Sagrado pagará cerca de cinco millones de dólares a Santos Laguna para hacerse con sus servicios”, explicó el comunicador en el portal AM en su sección deportiva.

Por si fuera poco, el argentino destapó que el acuerdo que estarían cocinando entre el chiverío y el entorno de Jordan Carrillo sería por los próximos cuatro años.

¿Cuánto dinero ganaba Jordan Carrillo en Pumas?

Tomando en cuenta de que Pumas no es un club que se caracterice por sus altos salarios, la realidad es que el mediocampista percibía cerca de 3 millones de pesos al año según el portal especializado Salary Sport.

Lo que significaría que en cuanto concrete el traspaso al Guadalajara esa cifra se incrementaría de manera importante, ya que el Rebaño suele ofrecer salarios altos a los jugadores que llegan como refuerzos.