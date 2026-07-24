La Selección Mexicana Sub-20 inició su camino en el Premundial de la Concacaf enfrentando este viernes a Antigua y Barbuda, en un encuentro clave para comenzar con el pie derecho el camino rumbo al Mundial Sub-20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hasta ahora, el Tricolor ha mostrado un dominio absoluto sobre su rival, con una importante participación de los canteranos de Chivas.

El Guadalajara volvió a convertirse en la base de esta Selección Mexicana, aportando varios futbolistas a la convocatoria de Alex Diego. Entre ellos, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda aparecieron como titulares, siendo especialmente Camberos uno de los jugadores llamados a convertirse en la gran figura del equipo gracias al enorme talento que ha mostrado tanto con Chivas como con las selecciones menores.

El impacto de Hugo Camberos fue inmediato. Apenas al minuto 11, el atacante rojiblanco abrió el marcador desde el punto penal producto de una falta cometida a él, cobrando con gran personalidad hacia su izquierda y muy pegado al poste. El disparo fue imposible de detener para el guardameta de Antigua y Barbuda, permitiéndole al Tricolor tomar rápidamente la ventaja en el marcador.

Exactamente once minutos después volvió a aparecer el talento del canterano de Chivas. Al 22′, en una jugada iniciada por Santiago Sandoval, Hugo Camberos asistió a Francisco Valenzuela, quien definió correctamente para colocar el 2-0. La jugada confirmó el gran momento que vive el futbolista rojiblanco y el amplio dominio que la Selección Mexicana está ejerciendo frente a uno de los rivales de la región.

Cuando parecía que el descanso llegaría con una ventaja de dos goles, otro jugador de Chivas apareció para aumentar la diferencia. En el 45+2, Sandoval aprovechó un error en la salida de la defensa rival para recuperar el balón y definir con autoridad el 3-0. De esta manera, la primera mitad terminó con un claro protagonismo rojiblanco, gracias a un gol y una asistencia de Camberos, además de la anotación conseguida por Sandoval.

Samir Inda no se pudo hacer presente en el marcador, pero está siendo parte de la aplanadora tricolor

Otro de los canteranos de Chivas que inició como titular fue Samir Inda, quien, aunque todavía no ha podido colaborar directamente con un gol o una asistencia, ha tenido una actuación muy participativa en el ataque mexicano. Incluso, estuvo muy cerca de hacerse presente en el marcador tras estrellar un disparo en el poste, por lo que, si mantiene este nivel, todo apunta a que será uno de los futbolistas con mayor protagonismo ofensivo del Tricolor en los próximos compromisos del Premundial.