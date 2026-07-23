El joven atacante de Querétaro dio sus primeros minutos en Primera División frente al América, pero antes de llegar a Gallos despertó el interés de varios clubes importantes del futbol mexicano.

Con apenas 16 años, Juan Carlos “Mono” Martínez se convirtió en una de las historias más llamativas de la primera jornada del Apertura 2026. El juvenil debutó con Querétaro en la derrota frente al América y rápidamente volvió a aparecer en el radar de la afición de Chivas, luego de que el periodista René Tovar revelara que el Guadalajara intentó incorporarlo antes de que fichara por los Gallos Blancos.

De acuerdo con la información publicada por Tovar en RÉCORD, el atacante mexicoamericano era seguido por varios clubes importantes del futbol mexicano durante su etapa en la academia de LA Galaxy. Entre ellos se encontraban Chivas, América y Tijuana, que habían puesto sus ojos en el prometedor futbolista antes de que definiera su futuro.

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El mismo reporte señala que Querétaro terminó imponiéndose en la carrera por su fichaje gracias al proyecto que le presentaron sus propietarios, Marc Spiegel y Ed Malyon, quienes hablaron directamente con el jugador y su entorno para convencerlo de unirse a la institución. Esa propuesta terminó siendo determinante para que el “Mono” Martínez eligiera a los Gallos por encima de otros interesados.

La apuesta del conjunto queretano ya comenzó a rendir frutos. El pasado fin de semana, Esteban González le dio sus primeros minutos en la Liga MX al ingresarlo en el tiempo agregado del encuentro frente al América. Con ello, Martínez se convirtió en el primer futbolista nacido en 2010 en debutar en la Primera División del futbol mexicano y en el jugador más joven en estrenarse durante el Apertura 2026.

El atacante nació en California, se formó en las fuerzas básicas de LA Galaxy y también ha destacado con las selecciones juveniles de México. Fue campeón del Campeonato Sub-15 de Concacaf y recibió el reconocimiento al mejor jugador del torneo, credenciales que explican por qué varios equipos importantes intentaron hacerse con sus servicios antes de que llegara a Querétaro.

Chivas buscó su fichaje

Aunque Chivas no logró concretar su incorporación, la revelación de René Tovar demuestra que el club rojiblanco sí siguió de cerca a una de las mayores promesas de la generación 2010. De hecho, el Guadalajara ya se ha reforzado con futbolistas jóvenes provenientes de canteras estadounidenses. Ahora, el “Mono” Martínez comienza a dar sus primeros pasos en la Liga MX con Querétaro.