El Clásico Nacional tendrá su dosis de polémica, luego de que se confirmara que el América llegará con una ventaja.

Uno de los partidos más esperados para Chivas en el Apertura 2026 será, como cada torneo, el Clásico Nacional ante el América. El Guadalajara tendrá que visitar a las Águilas en el Estadio Azteca, en un encuentro que siempre va mucho más allá de los tres puntos, pues enfrenta a los dos clubes más populares del país en un duelo que suele marcar el rumbo anímico de ambos equipos durante la temporada.

Sin embargo, cuando todavía faltan casi dos meses para ese compromiso, un detalle del calendario ya comenzó a generar polémica. El periodista Jesús Bernal destacó que, a partir de ahora y para cuando se dispute el Clásico Nacional, el América únicamente habrá salido una vez de la Ciudad de México, una situación que naturalmente representa una importante ventaja en cuanto al desgaste físico respecto a otros clubes.

Antes de recibir a Chivas, las Águilas jugarán como locales frente a Santos, Atlético San Luis, Puebla y Xolos. Además, “visitarán” al Atlante y a Cruz Azul en el propio Estadio Azteca, al compartir el inmueble con ambos equipos, mientras que su único desplazamiento de larga distancia será para enfrentar a FC Juárez. Esto significa que el conjunto azulcrema prácticamente no tendrá viajes importantes durante las primeras nueve jornadas del campeonato.

La situación es muy diferente para el Guadalajara. Antes del Clásico Nacional, Chivas tendrá que visitar a Puebla, Santos Laguna, Pachuca y Atlético San Luis, para posteriormente volver a viajar a la Ciudad de México y enfrentar al América. Ese calendario supone un desgaste considerablemente mayor, tanto por los traslados como por el tiempo de recuperación entre partidos, algo que podría influir en las condiciones con las que ambos equipos lleguen al esperado duelo.

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No obstante, esto no significa necesariamente que exista un beneficio deliberado para el América. Con el regreso del Atlante a la Primera División, la Liga MX cuenta ahora con cuatro equipos de la Ciudad de México, y tres de ellos disputan sus partidos en el Estadio Azteca. Por esa razón resulta completamente lógico que el América tenga varios encuentros en ese inmueble, incluso cuando aparece como visitante administrativo, sin que eso implique algún tipo de favoritismo por parte de la Liga.

A Chivas lo acusaron de favoritismo en su calendario el torneo pasado

Las discusiones sobre los calendarios son una constante en la Liga MX y, en muchas ocasiones, las acusaciones de favoritismo surgen sin que exista evidencia que las respalde. De hecho, el propio Guadalajara fue señalado el torneo pasado por supuestamente haber recibido un calendario accesible al comenzar el campeonato frente a rivales que, en teoría, eran menos complicados. El resultado fue que Chivas inició el torneo con seis victorias consecutivas, incluyendo un triunfo sobre el América, demostrando que, al final, los partidos siempre deben ganarse dentro de la cancha.