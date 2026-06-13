El nuevo fichaje rojiblanco viene de tener una destacada actuación frente a las Águilas en la Liguilla, donde destacó con dos golazos.

Las Chivas de Guadalajara ya tienen a sus primeros dos refuerzos de cara al Apertura 2026. El primero fue Kevin Castañeda, mediocampista ofensivo procedente de Xolos de Tijuana. El segundo, en una negociación rápida y sorpresiva, fue Jordan Carrillo, una de las individualidades más destacadas en el último certamen de la Liga MX, donde llegó hasta la final con Pumas UNAM.

A sus 24 años, el mediapunta formado en Santos Laguna cumplirá el sueño que tenía de niño: vestir la playera rojiblanca. En Chivas le espera una exigencia importante, pues el objetivo de los dirigidos por Gabriel Milito será pelear por el título y Carrillo ya está en Guadalajara, listo para emprender ese nuevo desafío en su carrera profesional.

Asimismo, Carrillo será un nuevo protagonista en la rivalidad más importante de México, la que enfrenta a Chivas y América en el Clásico Nacional. Justamente, una buena noticia es que el flamante refuerzo rojiblanco viene de tener actuaciones destacadas y decisivas frente a las Águilas en la última Liguilla, donde respondió con dos auténticos golazos para Pumas en los cuartos de final.

En el partido de ida, Jordan Carrillo anotó el tercer gol universitario, con un fantástico remate desde afuera del área tras recortar hacia adentro desde el carril interior izquierdo. En la vuelta, disputada en CU, puso el tercero tras meterse en el área y desairar a dos defensas antes de definir con calidad al primer palo.

Los números de Jordan Carrillo en su carrera

A lo largo de su carrera, Jordan Carrillo registró 99 partidos con Santos Laguna, 26 en su paso europeo con Sporting Gijón y otros 24 con Pumas. En total, registra 149 encuentros como profesional, con un saldo de 11 goles y 6 asistencias. En su último torneo con el cuadro universitario, fue una de las figuras en el equipo de Efraín Juárez, registrando seis goles y tres asistencias en 24 partidos.