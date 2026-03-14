El 14 de marzo de 1965, las Chivas de Guadalajara y Club América protagonizaron una edición del Campeón de Campeones que terminaría convirtiéndose en una de las páginas más recordadas del Clásico Nacional. Aquella tarde, el conjunto rojiblanco se impuso 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario y levantó el trofeo en un partido tan intenso como polémico, que con el paso del tiempo quedó inmortalizado por una frase que aún resuena en la historia del Rebaño Sagrado.

El duelo se jugó en pleno apogeo del llamado Campeonísimo, la etapa más dominante del Guadalajara en el futbol mexicano. Dirigido por Javier de la Torre, el equipo rojiblanco contaba con varias figuras históricas y llegaba como campeón de liga, mientras que el América buscaba frenar la hegemonía de su máximo rival en un encuentro que pronto se volvió tenso y muy disputado.

El partido se calentó con el correr de los minutos y terminó marcado por las expulsiones del lado rojiblanco, entre ellas la del emblemático defensor Guillermo Sepúlveda. En medio de ese clima de tensión, Chivas quedó con apenas nueve jugadores en el campo, una desventaja que parecía abrirle la puerta a la reacción azulcrema. Sin embargo, el Guadalajara resistió y, cerca del final, encontró el gol que definiría el encuentro.

La frase del Tigre Sepúlveda se convirtió en bandera para la afición del Guadalajara.

Fue en ese contexto cuando nació una de las escenas más célebres del futbol mexicano. Tras su expulsión, Sepúlveda se quitó la camiseta rojiblanca y la mostró hacia la banca americanista mientras lanzaba una provocación que quedaría grabada para siempre: “¡Con esta tienen!”. La imagen se convirtió en símbolo del orgullo y el carácter de aquel equipo que dominó una época.

Chivas 2-1 América – Campeón de Campeones 1965

El tanto de Francisco Jara a solo tres minutos del final y cuando el Guadalajara resistía con dos hombres menos, selló el 2-1 definitivo y el título del Campeón de Campeones. A 61 años de aquella tarde en Ciudad Universitaria, el resultado sigue recordándose no solo por el trofeo levantado por Chivas, sino por el nacimiento de una frase que se volvió parte del folclore eterno del Clásico Nacional.