Esta tarde la Selección Nacional de México abrirá por tercera vez en su historia una Copa del Mundo en territorio nacional cuando enfrente a Sudáfrica por la jornada uno del Grupo A en el Estadio Banorte. El equipo de Javier Aguirre llega como gran favorito a quedarse con su primer choque ante su par africano.

Se espera que para el inicio del Mundial 2026 el Vasco ponga a tres de los cinco jugadores convocados de Chivas. Reportes señalan que Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado irían de inicio. En el banco suplente esperarán una oportunidad Luis Romo y Armando González.