EN VIVO México vs. Sudáfrica: Jugadores de Chivas y exchivahermanos inician trabajos precompetitivos antes el inicio por el Mundial 2026
La Selección Mexicana inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Sudáfrica por el Grupo A. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas por Rebaño Pasión.
Impactante marco de público en el Estadio Azteca
Consumada la fiesta inaugural, el lleno de aficionados es casi total y en los próximos minutos terminará de ocuparse, con boletos absolutamente agotados para el México-Sudáfrica que comienza en breve.
El árbitro del juego entre México y Sudáfrica
El brasileño Wilton Sampaio, de los favoritos de CONMEBOL, será el juez que impartirá justicia en el partido inaugural. El colombiano Nicolás Gallo será el encargado del VAR, y el chileno Juan Lara será el AVAR.
Así fue el show de Shakira en el campo
Como parte de la inauguración, Shakira presentó la canción del Mundial con una presentación artística deslumbrante junto a un grupo de bailarines y bailarinas.
SHAKIRA PRESENTANDO LA CANCIÓN DEL MUNDIAL EN EL AZTECA.Aura. 🚬 pic.twitter.com/9fb70ooAq3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026
Danny Ocean, Belinda y LAA toman el mando
El centro de la escena cambió de repente por completo: Danny Ocean hizo un solo y Belinda se unió a Los Ángeles Azules para extender la celebración en el escenario del Estadio Azteca.
Maná dio comienzo a la fiesta en CDMX
La popular banda musical Maná encendió a los presentes con una performance top que levantó a los simpatizantes de sus butacas para cantar juntos 'Oye, mi amor'.
Maná cantando “Oye Mi Amor” en la ceremonia de inauguración del Mundial en el Estadio Azteca❤️Aura total✨ pic.twitter.com/QMuPYuVNgI — Roberto Haz (@tudimebeto) June 11, 2026
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN SUDÁFRICA!
Estos son los once elegidos por Hugo Bross para visitar a México:
- Ronwen Williams.
- Aubrey Modiba.
- Mbekezeli Mbokazi.
- Nkosinathi Sibisi.
- Khuliso Mudau.
- Ime Okon.
- Teboho Mokoena.
- Sphephelo Sithole.
- Jayden Adams.
- Lyle Foster.
- Iqraam Rayners.
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN MÉXICO!
Estos son los once elegidos por Javier Aguirre para recibir a Sudáfrica:
- Raúl Rángel.
- Jorge Sánchez.
- César Montes.
- Johan Vásquez.
- Jesús Gallardo.
- Brian Gutiérrez.
- Erik Lira.
- Álvaro Fidalgo.
- Roberto Alvarado.
- Raúl Jiménez.
- Julián Quiñones.
El Azteca comienza a colmarse de gente
A falta de hora y media para el juego y solo minutos para la inauguración, los sectores arrancan a poblarse de playeras verdes, para acompañar a la Selección Mexicana en una cita histórica en casa.
Así luce el Estadio Ciudad de México a minutos de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.Los mejores 32 partidos TOTALMENTE GRATIS en https://t.co/aAnIHfqjgs y las APPs de @AztecaDeportes y TV @Azteca EN VIVO. #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/y3zPOODn4P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
México bajó del micro en una ovación total
La delegación local llegó al Estadio Azteca, y recibió una cálida bienvenida del público en los alrededores del recinto, mientras la gente dentro del mismo aplaudía con las imágenes transmitidas en la pantalla gigante.
🥹🏟️ Llegaron los 26 mexicanos que, como cada cuatro años, llevan los sueños y esperanzas de todo el país en un Mundial…. ¡HOY TOCA JUGARLO EN CASA!🔴 #FutbolCentral en vivo por TUDN pic.twitter.com/VYK2tSAMGg — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026
El acceso de la fanaticada, sin inconvenientes y en paz
Tras los sucesos acontecidos en la última semana que preocupaban a la seguridad, los aficionados de México ingresan sin problemas y en orden, para ocupar sus respectivas ubicaciones en las gradas.
🏟️⚽Ingreso al Estadio Azteca avanza con normalidadEl acceso de aficionados se realiza en orden y sin contratiempos rumbo a la inauguración del Mundial 2026 🌎🎉 Pese a amenazas de manifestantes, el operativo se mantiene estable y la fiesta del futbol continúa 👮♂️🔥 pic.twitter.com/10ja0ebMIH — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) June 11, 2026
Canelo Álvarez enciende la previa del partido
Saúl 'Canelo' Álvarez ya está en la cancha junto a su pareja, y adelantó que México ganará esta tarde, 'o de lo contrario se meterá en la cancha', a modo de broma para distender el ambiente.
Canelo Alvarez has arrived at the Estadio Azteca!“I’m confident that Mexico will win, but I’m ready to jump into the game If we are in trouble”. 😅🥊 pic.twitter.com/mGyWtdvwPI — All Fútbol MX (@AllFutbolMX) June 11, 2026
Clima muy mexicano a las afueras del estadio
En la previa del compromiso, los Mariachis acompañan con una serenata el ingreso de los fanáticos a la cancha donde se disputará el partido inaugural de la Copa del Mundo.
¡NO PUEDE FALTAR NUNCA EL CIELITO LINDO! 🔥🙌Los aficionados aztecas ya ponen todo el ambiente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México junto a una banda de mariachis 🏟️ 🎥: @AlejandroGomezA pic.twitter.com/sWmG7XGU2v — AS México (@ASMexico) June 11, 2026
Sudáfrica llegó al Azteca... ¡bailando!
La delegación visitante arribó al Coloso y se bajó del autobús con una danza característica que ya nos han acostumbrado en los partidos de Selección.
La Cabra predijo el México vs. Sudáfrica
En la antesala del encuentro, la Cabra lanzó su pronóstico del duelo entre el 'Tri' y los 'Bafana Bafana' y... ¡anticipó un triunfo de la Selección Mexicana! ¿Se cumplirá su vaticinio en el primer juego?
🐐 De los creadores del Pulpo Paul llega... LA CABRA DE BOLAVIP.La Cabra pronosticará al ganador de los partidos más importantes de la Copa del Mundo. Ya lo hizo sobre el debut mundialista. pic.twitter.com/iCZAB6gPhH — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 11, 2026
¡SE VIENE EL PARTIDO: MÉXICO VS. SUDÁFRICA!
Bienvenidos aficionados, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego inaugural entre México y Sudáfrica, en el marco de la jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026. ¡Todo listo para que arranque la Copa del Mundo!
Esta tarde la Selección Nacional de México abrirá por tercera vez en su historia una Copa del Mundo en territorio nacional cuando enfrente a Sudáfrica por la jornada uno del Grupo A en el Estadio Banorte. El equipo de Javier Aguirre llega como gran favorito a quedarse con su primer choque ante su par africano.
Se espera que para el inicio del Mundial 2026 el Vasco ponga a tres de los cinco jugadores convocados de Chivas. Reportes señalan que Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado irían de inicio. En el banco suplente esperarán una oportunidad Luis Romo y Armando González.
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