Han pasado 11 días desde la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, pero algunos futbolistas apenas comienzan a compartir públicamente sus reflexiones sobre la experiencia que vivieron defendiendo al Tricolor. Uno de ellos fue Brian Gutiérrez, quien aprovechó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje tras haber disputado el torneo más importante de su carrera.

La noche de este miércoles, el mediocampista de Chivas publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que agradeció el apoyo que recibió por parte de la afición mexicana durante toda la Copa del Mundo. Además, Brian también aprovechó para mirar hacia el futuro, asegurando que seguirá trabajando con la ilusión de darle muchas más alegrías a México en los próximos años.

“Después de unos días de reflexión, quería agradecer a todo el país por hacerme sentir un privilegiado de ser Mexicano. Su apoyo y ánimo nunca lo podré olvidar. Espero poderles dar muchas alegrías. Este mundial siempre estará grabado en mi corazón. Gracias MÉXICO”, escribió Brian Gutiérrez en una publicación que recibió miles de reacciones por parte de aficionados y compañeros.

La historia de Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana durante este año ha sido muy especial. El mediocampista comenzó el 2026 todavía representando a la Selección de Estados Unidos, pero posteriormente decidió defender los colores del Tricolor. Su adaptación fue inmediata, convirtiéndose rápidamente en un jugador importante para Javier Aguirre y, tras destacar en varios partidos amistosos, terminó ganándose un lugar en la convocatoria mundialista, donde incluso arrancó como titular.

Curiosamente, el mensaje de Brian llegó con apenas unos minutos de diferencia con otra publicación realizada por Santiago Giménez, en la cual el delantero compartió diversos videos del ambiente que se vivía dentro de la concentración de la Selección Mexicana durante el Mundial, mostrando la gran unión que existía en el grupo. En varias de esas grabaciones se puede observar a Brian Gutiérrez muy participativo y sonriente, formando parte de las bromas y la convivencia entre los jugadores.

Con apenas 23 años recién cumplidos, Brian Gutiérrez apunta a convertirse en uno de los pilares de la Selección Mexicana durante los próximos años. Su crecimiento ha sido constante y todo indica que volverá a ser considerado por Rafa Márquez para los amistosos del mes de septiembre, además de la Nations League de noviembre y la Copa Oro del próximo año, competencias en las que buscará seguir consolidándose como una pieza importante del Tricolor.

Brian Gutiérrez parecía estar en la mira de Europa, pero los rumores se han ido apagando

El gran nivel que mostró Brian Gutiérrez durante los amistosos de preparación de la Selección Mexicana y sus dos primeras titularidades en la Copa del Mundo provocó que diversos reportes lo colocaran en el radar de al menos tres clubes del futbol francés. Sin embargo, su participación disminuyó durante los últimos tres encuentros del Tricolor y, con ello, también se enfriaron los rumores sobre un posible salto al futbol europeo. Por ahora no existe nada concreto, aunque su juventud y talento mantienen abierta esa posibilidad para el futuro.