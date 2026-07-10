Roberto Alvarado firmó una Copa del Mundo extraordinaria con la Selección Mexicana. El futbolista de Chivas fue uno de los elementos más destacados del Tri durante el Mundial 2026, convirtiéndose en una pieza indispensable para Javier Aguirre gracias a su enorme despliegue físico, su sacrificio defensivo y la capacidad que mostró para generar peligro constante en el último tercio del campo.

Aunque la eliminación de México ocurrió hace casi una semana y desde entonces ya se disputaron más partidos de los Octavos de Final e incluso un par de encuentros de Cuartos, Roberto Alvarado continúa apareciendo entre los mejores futbolistas del torneo en una de las clasificaciones oficiales de la FIFA, una muestra del enorme nivel que alcanzó el jugador del Guadalajara durante la Copa del Mundo.

La FIFA ha publicado durante el Mundial sus llamados Power Rankings, una serie de clasificaciones que evalúan el rendimiento de los jugadores en diferentes apartados. En la categoría de “Creatividad”, el Piojo aparece como el quinto mejor futbolista de toda la Copa del Mundo, con una calificación de 7.21, consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes y generadores de oportunidades del certamen.

Lo más llamativo es la compañía que tiene en ese ranking: Roberto Alvarado únicamente aparece por detrás de figuras de talla mundial como Michael Olise, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Andreas Schjelderup, mientras que supera a otros futbolistas de enorme prestigio internacional como Marcus Rashford, Jérémy Doku y Vinícius Júnior, un reconocimiento que habla por sí solo del Mundial que realizó el atacante rojiblanco.

Este reconocimiento vuelve a alimentar las versiones sobre un posible interés desde el extranjero. Desde hace varios meses se ha hablado de clubes de Europa y también de Brasil siguiendo de cerca al futbolista de Chivas, y actuaciones como la que tuvo en el Mundial 2026 solo fortalecen esa posibilidad. Su capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque, además de generar constantes ocasiones para sus compañeros, es precisamente uno de los aspectos que más destacó la FIFA en sus evaluaciones, y podrían ser la razón por la que llegue una oferta formal por él.

Roberto Alvarado tendrá competencia en Chivas con los nuevos refuerzos

A pesar de ser uno de los futbolistas más importantes para Gabriel Milito, Roberto Alvarado ahora tendrá una competencia interna mucho más fuerte. Las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo amplían las opciones del técnico argentino para las posiciones de interiores, por lo que ambos buscarán aprovechar la ausencia del Piojo durante las primeras jornadas del Apertura 2026, mientras cumple con el periodo de descanso tras el Mundial, para ganarse la confianza del estratega y pelear por un lugar en el once titular.