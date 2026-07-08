La Selección Mexicana cerró oficialmente su participación en la Copa del Mundo 2026 y, con ello, también llegó a su fin la etapa de Javier Aguirre al frente del combinado nacional. Tal como se había anunciado desde que el Vasco asumió el cargo, el relevo ya estaba definido y ahora Rafa Márquez inicia oficialmente una nueva era con el objetivo de construir al equipo que buscará llegar en las mejores condiciones al Mundial de 2030.

La propia Selección Mexicana hizo oficial el nombramiento de Rafa Márquez como nuevo director técnico, por lo que el histórico exdefensor del Barcelona comenzará de inmediato a planear el siguiente proceso mundialista. Su debut al frente del Tri llegará en la Fecha FIFA de septiembre, es decir, en poco más de dos meses, cuando empiece a evaluar a los futbolistas que formarán parte de su proyecto.

Para Chivas, esta noticia puede representar una enorme ventaja. El Guadalajara fue la base del Tri en el Mundial 2026 al aportar cinco futbolistas al plantel, y todo apunta a que esa presencia podría aumentar en las próximas convocatorias. Jugadores como Diego Campillo, Richard Ledezma, Bryan González y Kevin Castañeda ya habían sido considerados por Javier Aguirre en distintos momentos del proceso, aunque finalmente no lograron meterse en la lista definitiva para la Copa del Mundo, por lo que ahora buscarán convencer a Márquez con sus actuaciones en el Apertura 2026.

Además, existe un factor que podría facilitar la adaptación de los rojiblancos al nuevo proyecto. Gabriel Milito y Rafa Márquez compartieron vestidor durante su etapa en el Barcelona, jugaron la misma posición y fueron dirigidos por Pep Guardiola, por lo que ambos entrenadores comparten varios conceptos futbolísticos. Aunque cada uno tiene su propio estilo, esa escuela en común podría hacer que los jugadores de Chivas entiendan con mayor rapidez la idea de juego del nuevo seleccionador nacional.

No llamar a Richard Ledezma fue una decisión polémica.

Por ahora solo queda esperar el arranque del Apertura 2026, donde Rafa Márquez comenzará a seguir de cerca el rendimiento de los candidatos al Tri. Mientras tanto, no sería ninguna sorpresa que, pensando en la próxima Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf, el Guadalajara vuelva a ser uno de los equipos que más futbolistas aporte a la Selección Mexicana, especialmente si mantiene el nivel que mostró buena parte de sus jugadores durante el proceso mundialista.

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026?

La siguiente actividad del Tri llegará durante la Fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que la Selección Mexicana disputará únicamente partidos amistosos. Posteriormente, en noviembre, afrontará los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27, instancia a la que ya tiene su boleto asegurado de manera directa al haber terminado como una de las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A, por lo que será entonces cuando Rafa Márquez tenga sus primeros compromisos oficiales como estratega nacional.