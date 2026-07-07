Roberto Alvarado fue una de las figuras de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, rompió el silencio en redes sociales.

Uno de los jugadores de Chivas que se destacó de la mejor manera en el Mundial 2026 fue sin duda Roberto Alvarado. El Piojo tuvo una destacadísima participación en la Copa del Mundo y tras la eliminación a manos de Inglaterra dejó mensajes en redes sociales para la afición. En Instagram agradeció el apoyo, a su familia y que siempre lo va a intentar mientras lo llamen.

En la previa al certamen mundialista, muchos aficionados lanzaron varias críticas contra Javier Aguirre por llevar al futbolista del Rebaño Sagrado. Sin embargo, partido a partido comenzó a callar bocas con enormes actuaciones en las que se destacó con tres asistencias para que Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez puedan anotar porque América no tiene buenos asistidores.

Sin embargo, Roberto Alvarado, frente a Inglaterra, no fue ni una sombra de los primeros cuatro partidos y se despidió junto al resto de México de la Copa del Mundo. A más de 48 horas de la eliminación, el Piojo Alvarado rompió el silencio con un largo mensaje en el que agradeció el apoyo de la afición.

Roberto Alvarado fue uno de los jugadores destacados de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hay derrotas que duelen, pero también hay caminos que te cambian para siempre. Hoy me quedo con algo mucho más grande que un resultado. Me quedo con la familia que formamos dentro y fuera de la cancha. Con cada uno de mis compañeros, que luchó hasta el último segundo sin dejar de creer. Y con toda la gente que estuvo con nosotros, que soñó, que cantó, que lloró y que nunca dejó de apoyarnos”, comenzó.

Y agregó: “Por un momento dejamos de ser solo un equipo y nos convertimos en un país unido por la misma ilusión. Volvimos a sonreír, a abrazarnos, a creer que todo era posible. Eso no nos lo quita nadie. Gracias a mis compañeros por dejar el alma en cada partido y gracias a todos los que caminaron con nosotros. No pudimos lograr el objetivo, pero sí algo que vale muchísimo: la esperanza, el orgullo y la unión de millones de mexicanos.. Y mientras sigamos caminando juntos, siempre habrá motivos para creer. Fui feliz, lo disfruté con todo el corazón y me quedo con cada momento vivido. Gracias México”.

Imagen generada con Chat GPT.

Chivas contempla que lleguen ofertas por Roberto Alvarado

Luego de que surgiera la información de que Flamengo estaba interesado en Roberto Alvarado, César Huerta reveló en su canal de YouTube que en Chivas saben que pueden llegar ofertas por el Piojo. “Mientras él sostiene un nivel alto, es natural que comience a llamar la atención de otros clubes en otras latitudes del planeta. Un periodista brasileño ha retomado esta información que asegura que el Flamengo, lo tiene en carpeta al Piojo Alvarado y le está dando seguimiento en la Copa del Mundo con la perspectiva de poder ir por él y ahora sí llevárselo”, explicó el periodista de Diario AS.

Y agregó: “Hay una postura. En primer lugar, Guadalajara no tiene en sus manos ninguna oferta por el Piojo ni ninguno de los otros seleccionados. La directiva del Guadalajara está muy atenta porque sabe y tienen previsto, que en el caso del Piojo consideran que es muy probable que llegue alguna oferta. Muy probablemente, Guadalajara tiene previsto de que surja alguna oferta y está cubierto ya en caso de que la oferta sí convenza al Piojo Alvarado de emigrar”.