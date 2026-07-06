La eliminación de México en el Mundial 2026 dejó varios momentos difíciles para la afición. Más allá de la derrota por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca, hubo una acción protagonizada por Brian Gutiérrez que rápidamente llamó la atención de aficionados, comentaristas y usuarios en redes sociales. Todo ocurrió instantes después del gol de Harry Kane que significó el 3-1 parcial para los ingleses.

En una situación donde el Tri necesitaba reaccionar de inmediato, Brian Gutiérrez se dispuso a realizar el saque desde el círculo central. Sin embargo, en lugar de tocar el balón para un compañero, comenzó a conducirlo él mismo. La acción fue sancionada por el árbitro con un tiro libre indirecto para Inglaterra, ya que el jugador que ejecuta el saque inicial no puede volver a tocar la pelota antes de que otro futbolista haya intervenido.

La jugada generó confusión incluso durante la transmisión televisiva. En un primer momento se llegó a especular con una posible invasión de campo o una infracción ajena al juego, aunque las repeticiones terminaron aclarando lo sucedido. También varios futbolistas mexicanos mostraron gestos de sorpresa e incredulidad al comprender el motivo de la decisión arbitral.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos aficionados reconocieron que jamás habían visto una situación similar en un partido profesional, mientras que otros cuestionaron al futbolista por el error en un momento tan delicado del encuentro. Aun así, el incidente no terminó definiendo su actuación, ya que minutos más tarde fue protagonista de una jugada importante al anticipar a Harry Kane dentro del área y provocar el penal que permitió a México descontar y volver a meterse en partido.

Así fue el ingreso de Brian Gutiérrez contra Inglaterra

Más allá de esa acción puntual, Brian Gutiérrez completó 29 minutos en cancha, registró un pase clave, acertó 12 de sus 14 pases, realizó un remate y generó la pena máxima del segundo gol mexicano. Sin embargo, en una noche marcada por la eliminación del Tri —que contó con cinco jugadores de Chivas dentro de la convocatoria—, fue aquella insólita jugada en el saque desde el medio la que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.