La eliminación de México a manos de Inglaterra por los octavos de final del Mundial dejó imágenes muy fuertes en el Estadio Azteca. Una de ellas tuvo como protagonista a Roberto Alvarado, quien permaneció durante varios segundos de rodillas sobre el césped, cabizbajo y visiblemente afectado por el final del sueño mundialista. Desde las tribunas, su antiguo compañero Alan Mozo fue testigo de ese momento y no tardó en mostrar su apoyo al futbolista de Chivas.

El ex futbolista de Chivas asistió al encuentro disputado en la Ciudad de México y siguió de cerca la actuación de varios de sus antiguos compañeros. Antes del partido incluso compartió una fotografía junto al propio Alvarado, acompañada por el mensaje “¿Y si sí, pistaches?”, una muestra de la buena relación que ambos construyeron durante su etapa en Guadalajara.

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Sin embargo, fue después del silbatazo final cuando llegó la publicación que más llamó la atención. Mozo compartió una historia en Instagram realizando un acercamiento sobre Alvarado mientras el atacante permanecía abatido sobre el terreno de juego. Junto a la imagen escribió una frase que rápidamente generó comentarios entre los aficionados: “El mejor lateral derecho del mundo”.

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El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de respaldo hacia el Mundial realizado por el Piojo. A lo largo del torneo, Alvarado fue uno de los futbolistas más destacados del Tri, aportando tres asistencias y desempeñando un papel fundamental en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

¿Fue un dardo de Alan Mozo para Javier Aguirre?

La frase también abrió espacio para distintas lecturas debido al rol que desempeñó Alvarado durante gran parte de la Copa del Mundo. Aunque habitualmente actúa como extremo o mediapunta, el futbolista de Chivas realizó un enorme desgaste defensivo, retrocediendo constantemente para formar una línea de cinco y ocupando funciones muy cercanas a las de un carrilero o lateral por derecha. Por ello, varios aficionados interpretaron la publicación de Mozo como un reconocimiento al sacrificio que realizó su ex compañero durante todo el torneo, más allá del dolor que dejó la eliminación frente a Inglaterra.