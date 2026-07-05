La dupla conformada por Alexis Vega y Roberto Alvarado acaparó los reflectores durante su llegada al Azteca.

Antes del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, dos de los futbolistas más queridos por la afición volvieron a demostrar la gran relación que mantienen fuera de las canchas.

Alexis Vega yRoberto Alvarado llegaron juntos al Estadio Azteca, protagonizando una de las imágenes más destacadas en la previa del encuentro.

Las cámaras de TUDN captaron el arribo de ambos jugadores, quienes descendieron del autobús de la Selección Mexicana prácticamente al mismo tiempo y compartiendo el momento previo a uno de los partidos más importantes de sus carreras.

Durante la cobertura de dicho medio, el periodista Alex de la Rosa resaltó la cercanía que existe entre ambos futbolistas y aseguró que son “inseparables”, una situación que se ha vuelto habitual en las concentraciones del TRI.

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