México confirmó la alineación titular ante Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. Conoce por qué no juegan Brian Gutiérrez y Armando González.

En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana disputará los Octavos de Final del Mundial 2026 ante Inglaterra. De cara al encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, el Tri confirmó la alineación titular con Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo de inicio, mientras que Brian Gutiérrez y Armando González se quedan en el banco de suplentes por decisión técnica.

Javier Aguirre ha ilusionado a la afición mexicana debido a que sus dirigidos no para de lograr victorias en la Copa del Mundo. Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador no pudieron contra el Tri y se despidieron del certamen mundialista.

Para esta noche, el Vasco confirmó la misma alineación que superó a Ecuador el miércoles pasado en el Estadio Azteca. De esta manera, México saltará al campo de juego con Raúl Rangel en la portería, en defensa Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Luis Romo, Éric Lira y Gilberto Mora, y en el ataque Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Julián Quiñones.

Raúl Rangel será titular ante Inglaterra. (Foto: GETTY)

¿Por qué no juegan Brian Gutiérrez y Armando González?

Por otro lado, en el banco de suplentes se vuelven a quedar Brian Gutiérrez y Armando González por decisión técnica. Sin embargo, es posible que el mediocampista de Chivas sume minutos en el segundo tiempo, mientras que la Hormiga no vería acción ya que reportan que Guillermo Martínez sería tenido en cuenta.