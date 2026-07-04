Javier Aguirre apostaría por la experiencia y el gran momento de varios jugadores de Chivas para buscar la hazaña ante Inglaterra.

Antes del trascendental partido ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, la Selección Mexicana perfila una alineación con importante presencia de futbolistas de Chivas.

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, Javier Aguirre apostaría por repetir el mismo once titular que utilizó en la victoria frente a Ecuador.

La alineación que presentaría el TRI estaría conformada por Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la defensa; Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Romo en el mediocampo; mientras que Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones integrarían el frente ofensivo.

Los jugadores de Chivas en la alineación de México vs. Inglaterra

Dentro de este posible once destaca la presencia de tres futbolistas de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. El “Tala” se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres postes.

Por su parte, Luis Romo ha aportado equilibrio y experiencia en la zona medular del campo, mientras que Roberto Alvarado ha sido pieza fundamental en el esquema de Javier Aguirre, gracias a su movilidad, capacidad de asociación y sacrificio defensivo.