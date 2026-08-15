Todos los detalles para que no te pierdas el duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 cuando se enfrente a los de la Comarca Lagunera.

Chivas fracasó en la Leagues Cup 2026 debido a que no pudo superar la primera ronda pese a que le dio toda la seriedad a la competencia; sin embargo, ahora la atención de Gabriel Milito y sus jugadores estará en conseguir el trofeo de campeón de la Liga MX en este Apertura 2026 en donde le siguiente adversario es Santos Laguna.

El Guadalajara necesita de un triunfo para poder sacudirse la presión que ha ido acumulando en las semanas recientes, sobre todo, para ganar confianza y comenzar a escalar peldaños en la tabla de posiciones del Apertura 2026, en donde se fue relegando por el irregular comienzo que registró.

En frente están los Guerreros, una franquicia en clara reestructuración de la mano de Renato Paiva, en donde poco a poco están encontrando su estilo de juego y que recientemente obtuvieron su primera victoria frente al Philadelphia Union en Leagues Cup, por lo que llegarán motivados al duelo contra el Rebaño Sagrado.

¿Cuál sería la posible alineación de Chivas vs. Santos?

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El duelo entre el Guadalajara y los de la Comarca Lagunera se llevará a cabo este domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Santos Laguna?

El partido contará con múltiples alternativas para poder ser visto EN VIVO y de forma gratuita, ya que será transmitido en el Canal 5 y en streaming por la señal de Layvtime. Por si fuera poco, también podrá ser visto por el canal TUDN o por Vix, aunque estas dos opciones sí requieren de un pago adicional.