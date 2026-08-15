Todos los detalles para que no te pierdas el duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 cuando se enfrente a las potosinas en el Estadio Akron.

Chivas Femenil está registrando un arranque de Apertura 2026 muy bueno, no solamente porque tras dos partidos disputados ha ganado ambos, sino que está demostrando poderío ofensivo al golear a sus adversarias, por lo que la afición espera que se repita el resultado cuando reciban al Atlético de San Luis.

Las dirigidas por Antonio Contreras están viviendo un buen momento, sobre todo Joseline Montoya y Jasmine Casarez, quienes han anotado en los dos partidos anteriores y para buena noticia del Guadalajara, Alicia Cervantes también ya marcó en este semestre.

Por su parte, las potosinas han tenido un arranque de torneo irregular tras registrar una derrota en su presentación frente al Toluca, aunque posteriormente consiguieron la victoria frente a Tijuana, por lo que sería una grandiosa noticia el ir al Estadio Akron y derrotar al chiverío femenil.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Atlético San Luis?

El Guadalajara recibirá al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Akron este domingo 16 de agosto, duelo que está programado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Atlético San Luis?

El duelo entre el chiverío femenil y las potosinas será transmitido por las señales de Amazon Prime y Fox One, por lo que en esta ocasión no habrá opción gratuita para poder observar este compromiso.