Todos los detalles para que no te pierdas el próximo compromiso del Guadalajara Femenil en el futbol mexicano cuando visiten a La Franja.

Chivas Femenil arrancó su participación en el Apertura 2026 después de conseguir un importante triunfo por marcador de 3-1 sobre Querétaro en la cancha del Estadio Akron, en donde Joseline Montoya se convirtió en la heroína con un doblete para la remontada y ahora las rojiblancas deberán mantener ese buen ritmo.

El siguiente rival es el Puebla, rival al que enfrentarán en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en donde las rojiblancas deberán demostrar una mejora futbolística tras una semana larga de trabajos bajo la tutela del entrenador español Antonio Contreras.

Por su parte, la Franja llega sacudida después de perder en su primer partido del Apertura 2026 con una goleada histórica de 8 goles contra cero por parte de Tigres, por lo que tratarán de sanar su orgullo a costa del Guadalajara y sobre todo, con el cobijo de su afición.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Puebla de la jornada 2 del Apertura 2026?

El segundo compromiso del chiverío femenil en el Apertura 2026 se llevará a cabo este domingo 9 de agosto en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 12 del día, tiempo del centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Puebla?

El partido no contará con muchas alternativas para poder ser visto en vivo; sin embargo, la buena noticia es que será GRATIS a través del canal de YouTube de la Liga MX Femenil. Además, recuerda que podrás seguir los detalles más importantes a través de Rebaño Pasión.