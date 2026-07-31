El Guadalajara se mete a la cancha del Estadio Cuauhtémoc en búsqueda de su segundo triunfo del torneo para marcharse con tranquilidad a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup 2026.

Chivas realiza su primera visita del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con la misión de conseguir los tres puntos frente al Puebla, rival que será peligroso por el hambre de trascender y sobre todo, por contar en el banquillo con Gerardo Espinoza, entrenador que conoce las entrañas de la institución rojiblanca.

El Guadalajara requiere de conseguir los 3 puntos sí o sí para poder marcharse a Estados Unidos a disputar la Leagues Cup con calma, recordando que el torneo local sufrirá un ligero parón para poder disputar la competencia contra los clubes de la MLS.

Actualmente, el Guadalajara tiene tres puntos en la competencia, por lo que requiere de la victoria para seguir de cerca a los clubes que están liderando el Apertura 2026, en donde el único objetivo de la institución es el de conseguir el trofeo de campeón del futbol mexicano.