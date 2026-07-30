El actual timonel del Puebla fue cuestionado sobre la escasa confianza que le brindó a Armando González durante su paso por el banquillo rojiblanco, pese a que ya había debutado con Fernando Gago.

La gestión de Fernando Gago al frente de Chivas terminó de la peor manera posible debido a la falta de ética del entrenador argentino que abandonó al Rebaño para marcharse a Boca Juniors; sin embargo, el sudamericano dejó algunas cosas buenas y una de las mejores fue el debut de Armando González.

Pintita apostó por varios juveniles para el conjunto de Guadalajara, debutando a la Hormiga el 13 de enero del 2024 en un partido contra Santos Laguna, en donde poco a poco, el delantero fue ganándose las oportunidades de jugar, anotando tres goles en el siguiente torneo, el Apertura 2024.

Sin embargo, con la salida de Gago se llevó a cabo una reestructuración en donde Óscar García Junyent pasó sin pena ni gloria, por lo que Amaury Vergara decidió darle el voto de confianza a Gerardo Espinoza en la recta final del Clausura 2025, en donde el entrenador solamente le dio 11 minutos.

Durante su gestión, el Loco se la jugó con la gente de experiencia como Chicharito, Alan Pulido y por lapsos le dio minutos a Teun Wilke; sin embargo, los veteranos no dieron buenos resultados y terminaron siendo determinantes para no calificar ni al Play-In, por lo que se consumó la destitución de Espinoza tras seis partidos al frente del equipo.

¿Por qué Gerardo Espinoza no le dio la confianza a la Hormiga González?

“Porque son momentos, hay días a días. Es un gran chico, lo conozco de años atrás. Yo dirigí al Tapatío, él estaba en la Sub 20 y yo lo llevé al Tapatío a entrenar, lo llevé a algunos viajes. Todo mundo siempre hablamos de lo mismo: en algún momento iba a ser el centro delantero de Chivas, estábamos seguros. Simplemente que hay momentos y él, en ese momento, no atravesaba su mejor versión.

“¿Qué ocurre? Simplemente es la toma de decisiones. Todo el mundo lo debería entender, no le encuentro mucho tema a esta situación. Es un tipo que es fantástico, solo tengo palabras de elogio para él. Hoy, que he estado dando referencias a mi plantilla, todo lo que hablo de él es que es un gran jugador, que hay que respetarlo mucho y ojo con esto, ojo con esto, por lo que puede hacer. No es que lo hubiera visto mal o que no me gustara. Es bastante buen jugador, pero en ese momento me parece que estaban por delante los otros”, explicó el entrenador en Fox.

Unos meses después, Hormiga se convirtió en el goleador de Chivas

Pese a la falta de confianza de Gerardo Espinoza, Armando González siguió entrenando en silencio y aprovechó las oportunidades que le brindó Gabriel Milito, convirtiéndose en su mejor delantero, consagrándose como campeón de goleo solamente unos meses después de que el Loco lo relegara a la suplencia.

Desde la llegada de Gabriel Milito en el verano del 2025, la Hormiga ha anotado 25 goles para el Guadalajara, en donde 24 fueron en Liga MX y uno en Leagues Cup 2025, demostrando que sí estaba listo para dar el salto a Primera División.