El Emperador levantó la voz contra los detractores del Rebaño por negarse a ceder a cuatro de sus futbolistas para el Juego de Estrellas.

Chivas ya no está dispuesto a seguir dando concesiones dentro de la Liga MX, por lo que la directiva encabezada por Amaury Vergara se negó a prestar a cuatro de los seis futbolistas que fueron convocados para el Juego de Estrellas contra la MLS, decisión que le ha ocasionado que sea blanco de críticas por medios de comunicación.

Es por eso que el exjugador del Guadalajara, Claudio Suárez, se lanzó contra la Liga MX por la mala calendarización de estos partidos de exhibición, en donde el Rebaño no estaría obligado a prestarlos, recordando que ya se vio perjudicado por ceder a sus futbolistas para la concentración larga de la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo 2026.

“No es que uno defienda a las Chivas, pero es ilógico. La Liga MX que mueva el calendario, Chivas juega el viernes. ¿Cómo vas a dejar ir a los jugadores a un partido de diversión? (…) Chivas los necesita, ya los prestó para la Selección y le afectó en la Liguilla el no contar con esos jugadores.

“Ahora por un partido molero, la verdad estoy con ellos. El hecho de no dejarlos ir y que jueguen en Puebla. Imagínate del viaje hasta Charlotte, el desgaste que tienen, el no tenerlos. Yo creo que hizo bien Chivas“, declaró el Emperador en Fox Deportes, en donde funge como analista.

¿Cómo fue la estadía de Claudio Suárez en Chivas?

Independientemente de que es canterano de Pumas, el Emperador se ganó el corazón de millones de aficionados del Guadalajara desde que llegó como refuerzo para la campaña para el Invierno 1996, en donde de inmediato se convirtió en el referente de la defensa de aquellas Súper Chivas de Ricardo Ferretti.

Claudio Suárez salió del Rebaño para el Verano 99 para marcharse a los Tigres; sin embargo, en 2006 regresó a la institución rojiblanca, pero para jugar en Chivas USA, en donde permaneció hasta el término de la campaña 2009 cuando decidió retirarse.

Claudio Suárez con Chivas USA (Getty Images)

¿Cuáles son los jugadores que Chivas negó a prestar al Juego de Estrellas?

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