Javier Hernández fichó oficialmente esta semana con el Atlético Dallas, pero lo que realmente ha dado de qué hablar es que el delantero ha aprovechado prácticamente cada conferencia de prensa para hablar de su segunda etapa con Chivas. Chicharito ha asegurado en repetidas ocasiones que el club lo trató mal, dejando claro que su experiencia en el Guadalajara terminó siendo mucho más complicada de lo que muchos aficionados imaginaban.

Chicharito Hernández atacó de nuevo a Chivas.

Sus declaraciones provocaron sorpresa en el entorno rojiblanco, pues al menos públicamente, Chivas siempre trató a Hernández como una de las grandes leyendas de su historia. El club lo respaldó en redes sociales y en sus canales de comunicación incluso después de su salida, por lo que hasta ahora no estaba del todo claro a qué se refería el exdelantero cuando hablaba de un supuesto mal trato durante su segunda etapa.

Ahora, el propio Javier Hernández explicó qué fue lo que más le molestó durante su regreso al Guadalajara. El delantero aseguró que desde su llegada se le responsabilizó por prácticamente todos los momentos negativos que atravesó el equipo, mientras que, según su versión, el club no hizo lo suficiente a través de sus canales de comunicación ni con la prensa para protegerlo de las críticas que recibía.

“Esto es lo que más me dolió: todo lo negativo desde que llegó Javier Hernández al club, desde que se fue Fernando Hierro y los resultados no se dieron, fue culpa de Javier Hernández. Todo, todo, el 100% fue mi culpa. Y no hay ningún problema porque una cualidad que tengo es que he desarrollado esta piel de elefante y creo que puedo tolerar eso y tengo mucha resiliencia. El problema es que el club hizo cero por cuidarme, por hacer cosas de manera distinta, con la prensa que pudieron haberlo hecho mejor, una mejor comunicación, una mejor protección”, confesó Hernández.

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el contexto en el que regresó a Chivas. Hernández era el jugador más experimentado del plantel, tenía pasado en clubes como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen y además era el futbolista mejor pagado del equipo, por lo que naturalmente existía una expectativa enorme sobre su rendimiento. En esas condiciones, era lógico que se esperara que fuera uno de los referentes para cargar con el equipo en los momentos complicados y dar la cara cuando los resultados no aparecieran.

Además, la mayoría de las polémicas en las que estuvo involucrado Javier Hernández durante su segunda etapa fueron situaciones extracancha, incluyendo comentarios considerados machistas en sus redes sociales y su participación en la Kings League mientras debía estar concentrado con Chivas. En este tipo de situaciones, el club difícilmente podía intervenir para defender al jugador, pues fueron decisiones y declaraciones realizadas directamente por el propio delantero.

En lo deportivo Javier Hernández tampoco hizo mucho para poder defenderlo

Aunque muchas de las polémicas que rodearon a Chicharito fueron ajenas al Guadalajara y el club no podía hacerse responsable de ellas, sus números dentro de la cancha tampoco fueron suficientes para respaldar su regreso. Durante su segunda etapa con Chivas, Hernández disputó 49 partidos y apenas marcó cuatro goles, necesitando en promedio más de 400 minutos para conseguir una anotación. Además, su último partido terminó con un penal fallado que pudo haber significado el pase del Guadalajara a las semifinales del Apertura 2025, por lo que su etapa como rojiblanco terminó dejando muchas más preguntas que respuestas.