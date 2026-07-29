Chicharito Hernández se fue por la puerta de atrás de Chivas y, en la llegada a su nuevo club, volvió a marcar que fue culpa del Rebaño Sagrado estar tan mal.

En las últimas 48 horas, Chicharito Hernández no solo fue presentado en Atlético Dallas, sino que además disparó duros mensajes contra el club que le abrió las puertas formarse y regresar en sus términos. En medio de este contexto, el máximo goleador de la Selección Mexicana afirmó que en el Guadalajara perdió las ganas de jugar al futbol.

Sin duda, uno de los motivos por el que un aficionado debe inflar el pecho y decir “ese es de los míos” es cuando trasciende no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Se cuentan con los dedos de la mano los jugadores que marcaron a fuego su nombre clubes gigantes del planeta y uno de ellos no solo salió de Verde Valle, sino que además fue campeón con Manchester United y el Real Madrid. Es más, América no tiene ninguno de ese calibre.

Chicharito Hernández se convirtió en sinónimo de Chivas y México en todas partes de Europa, por lo que su vuelta tenía las expectativas muy altas. Sin embargo, su salida fue por la puerta de atrás y sin despedirse de una afición que llenó el Estadio Akron para recibirlo.

Chicharito Hernandez se fue por la puerta de atrás de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras estar más de seis meses de inactividad, el atacante volvió a romper el silencio para demostrar su falta de reflexión y remarcar que fue por el Guadalajara que pensó en retirarse del balompié. “Tomé un año sabático porque ya no quería jugar y estaba pensando en retirarme. Así fue como terminé mi tiempo en Chivas, sin deseo de jugar al futbol nunca más”, expresó el jugador rojiblanco esta tarde.

¿Qué dijo Chicharito Hernández en Estados Unidos?

Luego de confirmarse su llegada a Atlético Dallas, Chicharito Hernández habló mal del Guadalajara en conferencia de prensa. “Mi tiempo en Guadalajara fue muy duro. Y la forma en que me han tratado aquí, no la tuve allá. La afición me trató de maravilla allá, pero mucha gente al interior (del Club) no, no me trataron como Matt y Sam me tratan, ¿sabes? Y la oportunidad que voy a tener de volver a jugar y sentir esa conexión que creo que perdí en México con este deporte que tanto amo es lo que me va a dar el Atlético de Dallas”, expresó el futbolista formado en Verde Valle.

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Tras su comentario, Fernando Cevallos le contestó al señalar que el Guadalajara aceptó todas sus exigencias para volver. “Sí le diría a Javier: ¿Te trataron mal cuando te dieron un contrato aún lesionado? ¿Te trataron mal cuando te convirtieron en el mejor jugador pagado del equipo cuando venís con una lesión? ¿Te trataron mal cuando aceptaron las condiciones del tiempo que pedís del contrato aún estando lesionado? Yo creo que Chivas te trató bien Javier y te dio tu lugar como la figura que eras. Si después la cosas no te dieron y tú querías renovar con Chivas y en Chivas dijo no más me parece que el quedó a deber con Chivas fue Chicharito Hernández”, comentó el Rebaño Sagrado.